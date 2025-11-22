Форвард «Бостона» Гики догнал Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 16 шайб. За ними следуют Драйзайтль и Хорват с 14 голами

Форвард «Бостона» Морган Гики догнал Нэтана Маккиннона в гонке снайперов НХЛ .

Форвард «Бостона » Морган Гики сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1 ОТ) и был признан первой звездой.

На счету 27-летнего канадца стало 22 (16+6) очка в 23 играх в текущем сезоне.

Он делит лидерство в гонке снайперов лиги с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо » (16 шайб в 20 играх при 36 очках).

За ними следуют форварды Бо Хорват («Айлендерс», 14 шайб в 21 игре) и действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 14 в 23).