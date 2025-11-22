Гаврилов об иностранных вратарях: «Просто стоять на линии и ползать в КХЛ не прокатывает, надо кататься. У нас хоккей другой, больше трафика, другая площадка»

Андрей Гаврилов высказался об игре иностранных вратарей в КХЛ.

Бывший голкипер, а ныне главный скаут Gold Star Sports Management Group по вратарям в России Андрей Гаврилов поделился мыслями о том, почему иностранные голкиперы в последнее время не приживаются в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«У нас большое количество своих вратарей. Я бы не сказал, что слабые иностранные голкиперы приезжают. Тут вопрос адаптации и немного разного хоккея.

Статистика в НХЛ упала. Средняя статистика отраженных бросков – 88 процентов. А всегда средний был 91! У нас хоккей другой. У нас надо кататься. Просто стоять на линии и ползать в КХЛ не прокатывает. Больше трафика, другая площадка, надо выходить на край «краски». Объем катания важен. А треугольное катание никому не нужно. У всех наших лучших вратарей лиги хорошее катание.

Фукале прижился в КХЛ, потому что не ползает. Он именно катается. Просто приехать, сесть на линию ворот и ползать не получится. Они привыкли так играть в Северной Америке. Вратарь «Барыса » Шил не так плохо играет. Я знаю, как его просматривали. По нему было понятно, что к нашей лиге он адаптируется.

Как минимизировать риски, что человек в КХЛ не заиграет? Тренер вратарей не сможет по взмаху палочки переучить голкипера. Так не бывает, что за две недели человек научился кататься. Есть мышечная память и ты никуда ее не уберешь. Она нарабатывается годами.

Мне кажется, менеджер должен выбирать голкипера в связке с тренером вратарей. Тогда можно будет минимизировать риски и понять, сможет этот человек адаптироваться к КХЛ или нет», – сказал Гаврилов.

Мышкин о вратаре «Трактора» Дриджере: «Уровень – дворовый. Когда голкипер так играет, вся команда на нервах – психанул даже тренер, уехал домой, в Канаду. Какой-то анекдот»