Болди с 2+1, Так с 0+4 и Стаал с дублем – звезды дня в НХЛ
Мэттью Болди, Алекс Так и Джордан Стаал – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – капитан «Каролины» Джордан Стаал с дублем в ворота «Виннипега» (4:3).
Вторая звезда – форвард «Баффало» Алекс Так с 4 (0+4) очками в матче с «Чикаго» (9:3).
Первая звезда – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди с 3 (2+1) баллами в матче с «Питтсбургом» (5:0).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости