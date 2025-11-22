Болди с 2+1, Так с 0+4 и Стаал с дублем – звезды дня в НХЛ

Мэттью Болди, Алекс Так и Джордан Стаал – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – капитан «Каролины» Джордан Стаал с дублем в ворота «Виннипега» (4:3).

Вторая звезда – форвард «Баффало » Алекс Так с 4 (0+4) очками в матче с «Чикаго» (9:3).

Первая звезда – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди с 3 (2+1) баллами в матче с «Питтсбургом» (5:0).