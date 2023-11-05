Павел Буре: «Макдэвид выше всех по мастерству на несколько голов. Я бы вряд ли его обогнал – он еще обводит по 3-4 человека»

Теги Эдмонтон НХЛ Павел Буре Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Павел Буре выделил игру Коннора Макдэвида в НХЛ.

– Есть ли какой-то игрок в мировом хоккее, который вам интересен по стилю?

Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» очень выделяется на фоне всей лиги. Это сразу видно, когда он выходит на лед.

Я иногда смотрю хайлайты НХЛ, и нельзя не заметить, как человек на несколько голов выше всех по мастерству.

Макдэвид делает то, что не могут другие.

Поэтому он столько забивает и столько зарабатывает очков. За такими хоккеистами интересно наблюдать. От их хоккея получаешь истинное удовольствие.

– Экс-защитник НХЛ Владимир Малахов мне сказал однажды: «Ну, а что Макдэвид? Паша Буре в лучшие годы его бы обогнал».

– Я не думаю, всему свое время. Я закончил играть уже 20 лет назад. Теперь все по-другому, и мне не нравится, когда сравнивают поколения.

Сейчас хоккеисты больше, быстрее, тренируются иначе, уже другая экипировка – те же коньки.

Вряд ли я обогнал бы Макдэвида.

И он ведь не просто подхватывает шайбу и бежит, он еще обводит по три-четыре человека, – сказал член Зала хоккейной славы Павел Буре.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Объективно и справедливо! Паше наше уважение!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asl Ali
Все равно для меня Буре это ракета. Вспоминаю его игру с улыбкой
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vankouver
Скромняга!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экстерминатус
Посмотрел бы на МакДи в эру "мертвой шайбы" против Пронгеров, Стивенсов, Нидермайеров и Лидстремов☻️
И далеко не факт, что тот хотя бы на статистику Буре в никакущих Ванкувере и Флориде наиграл
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Пусть Макдэвид хотя бы раз выведет свою команду в финал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Иванов
В его годы разница между ним и Лемье была куда заметнее, 1.88 за игру у Лемье, и 1.11 у Буре, чем сейчас У Макдэвида 1,49 за игру, и у того же Кучерова 1.14. За всю карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий