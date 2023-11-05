Павел Буре: «Макдэвид выше всех по мастерству на несколько голов. Я бы вряд ли его обогнал – он еще обводит по 3-4 человека»
Павел Буре выделил игру Коннора Макдэвида в НХЛ.
– Есть ли какой-то игрок в мировом хоккее, который вам интересен по стилю?
– Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» очень выделяется на фоне всей лиги. Это сразу видно, когда он выходит на лед.
Я иногда смотрю хайлайты НХЛ, и нельзя не заметить, как человек на несколько голов выше всех по мастерству.
Макдэвид делает то, что не могут другие.
Поэтому он столько забивает и столько зарабатывает очков. За такими хоккеистами интересно наблюдать. От их хоккея получаешь истинное удовольствие.
– Экс-защитник НХЛ Владимир Малахов мне сказал однажды: «Ну, а что Макдэвид? Паша Буре в лучшие годы его бы обогнал».
– Я не думаю, всему свое время. Я закончил играть уже 20 лет назад. Теперь все по-другому, и мне не нравится, когда сравнивают поколения.
Сейчас хоккеисты больше, быстрее, тренируются иначе, уже другая экипировка – те же коньки.
Вряд ли я обогнал бы Макдэвида.
И он ведь не просто подхватывает шайбу и бежит, он еще обводит по три-четыре человека, – сказал член Зала хоккейной славы Павел Буре.
И далеко не факт, что тот хотя бы на статистику Буре в никакущих Ванкувере и Флориде наиграл