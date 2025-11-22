Депутат Свищев об Овечкине: «1000 шайб в регулярках НХЛ – всем бы хотелось. Он сам мечтает об этом. Но надо помнить, что ему не 20 лет, здоровье не безгранично»
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
40-летний россиянин сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), обновив свой рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (907).
«Конечно, всем бы этого хотелось – 1000 шайб [в регулярках]. Сам Овечкин мечтает войти в историю как первый человек на планете, который забьет 1000 шайб в НХЛ. Это было бы грандиозное достижение.
Но если смотреть объективно на статистику и на то, сколько шайб он забивает за сезон сейчас, даже для такого легендарного хоккеиста, как Овечкин, эта планка в текущем сезоне недостижима.
Вопрос в другом – как долго он еще будет выступать, будет ли продлевать контракт. Мы знаем, что у него этот год по контракту последний. Решит ли он в следующем году возвращаться в Россию, где его ждет «Динамо», или продлит контракт на несколько лет – неизвестно.
Но надо помнить, что ему уже не 15 и не 20 лет. Здоровье профессионального спортсмена не безгранично. Возраст, нагрузки – все это влияет на продолжение карьеры.
Но спорт есть спорт. И здесь все, прежде всего, в руках самого Александра», – сказал Свищев.
Отметим, что с учетом плей-офф отметки 1000 шайб в НХЛ ранее достиг Уэйн Гретцки (1016). У Овечкина в этом зачете 984 шайбы.
