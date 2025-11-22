«Спартак» поместил вратаря Николаева в список отказов
Вратарь Дмитрий Николаев помещен в список отказов.
Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев помещен в список отказов Фонбет Чемпионата КХЛ.
В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.
В нынешнем сезоне Николаев провел 13 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,94.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
