Макдэвид и Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина: «Угадайте, кто фотограф»

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина.

Игроки «Эдмонтона » Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сфотографировались с сыновьями форварда «Вашингтона » Александра Овечкина Сергеем и Ильей.

Матч между «Ойлерс» и «Кэпиталс» прошел 20 ноября и завершился победой «столичных» со счетом 7:4.

«Угадайте, кто фотограф», – говорится в телеграм-канале команды Александра Овечкина.