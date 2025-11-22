Макдэвид и Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина: «Угадайте, кто фотограф»
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина.
Игроки «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сфотографировались с сыновьями форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Сергеем и Ильей.
Матч между «Ойлерс» и «Кэпиталс» прошел 20 ноября и завершился победой «столичных» со счетом 7:4.
«Угадайте, кто фотограф», – говорится в телеграм-канале команды Александра Овечкина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости