Мурашов про 0:5 от «Миннесоты»: «Спасибо болельщикам «Питтсбурга», оставшимся до конца. Иногда игры бывают такими. Но это НХЛ, и я усвоил – нет времени много думать о том, что не так»

Сергей Мурашов поблагодарил болельщиков «Питтсбурга» после 0:5 от «Миннесоты».

Вратарь «Питтсбурга » Сергей Мурашов поблагодарил болельщиков команды после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (0:5).

21-летний вратарь вступил в игру в начале второго периода при счете 0:4, заменив Артура Шилова, пропустившего 4 шайбы после 10 бросков.

Россиянин пропустил одну шайбу во втором периоде, завершив встречу с 10 сэйвами после 11 бросков.

«Прежде всего, я хочу сказать спасибо всем болельщикам, оставшимся на арене до конца. Всем, кто верит в нас. Иногда игры бывают такими, как сегодня.

Мы должны оставаться честными. Это НХЛ, и я уже усвоил одну вещь – нет времени много думать о том, что не так. Нужно перезагрузиться и быть готовым к следующей игре», – сказал Мурашов.