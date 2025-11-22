Мурашов про 0:5 от «Миннесоты»: «Спасибо болельщикам «Питтсбурга», оставшимся до конца. Иногда игры бывают такими. Но это НХЛ, и я усвоил – нет времени много думать о том, что не так»
Сергей Мурашов поблагодарил болельщиков «Питтсбурга» после 0:5 от «Миннесоты».
Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов поблагодарил болельщиков команды после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (0:5).
21-летний вратарь вступил в игру в начале второго периода при счете 0:4, заменив Артура Шилова, пропустившего 4 шайбы после 10 бросков.
Россиянин пропустил одну шайбу во втором периоде, завершив встречу с 10 сэйвами после 11 бросков.
«Прежде всего, я хочу сказать спасибо всем болельщикам, оставшимся на арене до конца. Всем, кто верит в нас. Иногда игры бывают такими, как сегодня.
Мы должны оставаться честными. Это НХЛ, и я уже усвоил одну вещь – нет времени много думать о том, что не так. Нужно перезагрузиться и быть готовым к следующей игре», – сказал Мурашов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
