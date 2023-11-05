О′Райлли сделал хет-трик и передачу в игре с «Эдмонтоном». У него 11 очков в 11 матчах сезона

Теги Нэшвилл Эдмонтон НХЛ Райан О′Райлли Филип Форсберг Хоккей

Форвард «Нэшвилла» О′Райлли сделал хет-трик и передачу в игре с «Эдмонтоном».

32-летний канадец набрал 4 (3+1) очка в сегодняшнем матче. «Предаторс» выиграли со счетом 5:2.

На счету Райана О′Райлли 11 (7+4) баллов в этом сезоне. Игра с «Эдмонтоном» стала для него 11-й в текущем чемпионате НХЛ.

О′Райлли в настоящий момент является лучшим снайпером «Нэшвилла» и вторым бомбардиром клуба в сезоне, уступая лишь нападающему Филипу Форсбергу, на счету которого уже 13 (2+11) очков.

Канадец перешел в «Предаторс» в начале июля, подписав 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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