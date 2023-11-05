Хайман о 8 поражениях «Эдмонтона» в 10 матчах: «В каждой игре думаем, что выиграем. Знаем, насколько хороши можем быть»

Зак Хайман высказался о поражениях «Эдмонтона» в сезоне НХЛ.

Команда проиграла восемь из десяти игр в регулярном чемпионате.

«В каждом матче мы думаем, что выиграем. Поэтому когда не побеждаем, конечно, это не радует.

Мы знаем, насколько хороши можем быть. Волшебной таблетки не существует. Нам просто нужно выходить и исправлять ситуацию.

Нам еще предстоит исправить те ошибки, которые продолжают возникать в нашей игре.

У нас есть рецепт. Мы знаем, что делать. Нам просто нужно пойти и сделать это», – сказал нападающий « » .