Хайман о 8 поражениях «Эдмонтона» в 10 матчах: «В каждой игре думаем, что выиграем. Знаем, насколько хороши можем быть»

Теги Эдмонтон НХЛ Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман высказался о поражениях «Эдмонтона» в сезоне НХЛ.

Команда проиграла восемь из десяти игр в регулярном чемпионате.

«В каждом матче мы думаем, что выиграем. Поэтому когда не побеждаем, конечно, это не радует.

Мы знаем, насколько хороши можем быть. Волшебной таблетки не существует. Нам просто нужно выходить и исправлять ситуацию.

Нам еще предстоит исправить те ошибки, которые продолжают возникать в нашей игре. 

У нас есть рецепт. Мы знаем, что делать. Нам просто нужно пойти и сделать это», – сказал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий