Мышкин об увольнении Рябыкина из «Локомотива»: «Не понял, что произошло, и как Хартли его не защитил. Когда начинаются подводные течения, это всегда плохо»
Владимир Мышкин: не понял, почему Хартли не защитил Рябыкина.
Владимир Мышкин высказался об увольнении Дмитрия Рябыкина из «Локомотива».
Ярославский клуб лидирует в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 41 очко за 29 матчей.
«Вообще не понял, что произошло с Рябыкиным и как главный тренер [Боб Хартли] такого сильного специалиста не защитил.
Знаете, когда начинаются подводные течения, это всегда плохо – и сказывается на команде. От таких вещей желательно уходить», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
