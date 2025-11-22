Мышкин об увольнении Рябыкина из «Локомотива»: «Не понял, что произошло, и как Хартли его не защитил. Когда начинаются подводные течения, это всегда плохо»

Владимир Мышкин: не понял, почему Хартли не защитил Рябыкина.

Владимир Мышкин высказался об увольнении Дмитрия Рябыкина из «Локомотива ».

Ярославский клуб лидирует в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 41 очко за 29 матчей.

«Вообще не понял, что произошло с Рябыкиным и как главный тренер [Боб Хартли ] такого сильного специалиста не защитил.

Знаете, когда начинаются подводные течения, это всегда плохо – и сказывается на команде. От таких вещей желательно уходить», – сказал бывший вратарь сборной СССР.