Третьяк о возможном уходе Хартли из «Локомотива»: «Это будет большой ошибкой клуба. Боб – хороший тренер, уже много что доказал здесь»

Владислав Третьяк назвал возможный уход Боба Хартли ошибкой «Локомотива».

Владислав Третьяк высказался о возможном уходе Боба Хартли из «Локомотива».

Ранее появилась информация , что канадский тренер может покинуть пост до Нового года.

Ярославский клуб лидирует в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ , набрав 41 очко за 29 матчей.

«Знаю, что Хартли – действительно хороший тренер, и если он уйдет, это будет большой ошибкой «Локомотива».

Он уже много что доказал здесь. Но что там происходит в клубе, это его дело, не в моей компетенции», – сказал президент ФХР .

«Локомотив» может назначить Кудашова главным тренером, если Хартли покинет клуб (Артур Хайруллин)