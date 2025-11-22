Задоров против «Лос-Анджелеса»: 2 ассиста, 2 броска и «+2» за 26:19 – максимальное время в этом сезоне. У него 1+7 в 23 играх
Никита Задоров сыграл 26:19 против «Лос-Анджелеса» и сделал 2 ассиста.
Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1 ОТ).
На счету 30-летнего россиянина стало 8 (1+7) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+4», 44 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:32.
Сегодня Задоров (26:19 – максимальное время в этом сезоне, «+2») отметился 2 бросками, 1 блоком и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости