Задоров против «Лос-Анджелеса»: 2 ассиста, 2 броска и «+2» за 26:19 – максимальное время в этом сезоне. У него 1+7 в 23 играх

Защитник «Бостона » Никита Задоров сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (2:1 ОТ).

На счету 30-летнего россиянина стало 8 (1+7) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+4», 44 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:32.

Сегодня Задоров (26:19 – максимальное время в этом сезоне, «+2») отметился 2 бросками, 1 блоком и 1 перехватом.