Бедард – самый молодой игрок «Чикаго», сделавший 100 ассистов в НХЛ. Среди действующих игроков лиги младше были только Кросби и Макдэвид

Коннор Бедард сделал 100 ассистов в НХЛ и обновил рекорд «Чикаго».

Форвард «Чикаго » Коннор Бедард сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:9).

На счету 20-летнего канадца 31 (13+18) балл в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+9».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 159 (58+101) баллов в 171 игре при полезности «минус 71».

Бедард (20 лет 127 дней) стал самым молодым игроком в истории «Блэкхокс», достигшим отметки 100 ассистов за карьеру. Он превзошел достижение Эдди Ольчика (20 лет 141 день, 1987 год).

Среди действующих игроков лиги в более молодом возрасте до этой отметки добрались только 2 игрока – Сидни Кросби («Питтсбург », 19 лет 134 дня, 2006) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон », 20 лет 85 дней, 2017).