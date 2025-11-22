Бедард – самый молодой игрок «Чикаго», сделавший 100 ассистов в НХЛ. Среди действующих игроков лиги младше были только Кросби и Макдэвид
Коннор Бедард сделал 100 ассистов в НХЛ и обновил рекорд «Чикаго».
Форвард «Чикаго» Коннор Бедард сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:9).
На счету 20-летнего канадца 31 (13+18) балл в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+9».
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 159 (58+101) баллов в 171 игре при полезности «минус 71».
Бедард (20 лет 127 дней) стал самым молодым игроком в истории «Блэкхокс», достигшим отметки 100 ассистов за карьеру. Он превзошел достижение Эдди Ольчика (20 лет 141 день, 1987 год).
Среди действующих игроков лиги в более молодом возрасте до этой отметки добрались только 2 игрока – Сидни Кросби («Питтсбург», 19 лет 134 дня, 2006) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 20 лет 85 дней, 2017).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
