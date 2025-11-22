«Баффало» выиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Раффа идет последней на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 4 очка
«Баффало» разгромил «Чикаго» (9:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды Линди Раффа 3-й в последних 4 играх.
С 20 очками в 21 игре «Сэйбрс» по-прежнему занимают последнее место в Восточной конференции.
При этом отставание от зоны плей-офф составляет 4 очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
