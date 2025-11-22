«Баффало» выиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Раффа идет последней на Востоке, отставая от зоны плей-офф на 4 очка

«Баффало» выиграл 3 из 4 последних матчей и отстает от зоны плей-офф на 4 очка.

«Баффало » разгромил «Чикаго » (9:3) в регулярном чемпионате НХЛ . Победа стала для команды Линди Раффа 3-й в последних 4 играх. С 20 очками в 21 игре «Сэйбрс» по-прежнему занимают последнее место в Восточной конференции. При этом отставание от зоны плей-офф составляет 4 очка.