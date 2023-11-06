Макдэвид о защите шеи: «Это выбор каждого. Порезы пугают, у нас тоже был случай с Эвандером Кэйном. Верим в наших медиков»

Коннор Макдэвид высказался об использовании защиты для шеи в хоккее.

Вопрос вышел на первый план после гибели игрока «Ноттингема» Адама Джонсона, получившего удар коньком по горлу в матче британской лиги.

«Хоккей – очень быстрая игра и иногда непредсказуемая. Независимо от того, насколько ты благоразумен, опытен или хорошо подготовлен, может случиться всякое.

Мы видели это, у нас в прошлом году тоже был случай с (игрок пропустил несколько месяцев из-за глубокого пореза руки коньком – прим. Sports.ru). Эти порезы в самом деле пугают.

Мы видим, что появляется множество средств защиты. Будет ли вводиться что-то для защиты шеи, я не знаю. Комфорт важен. Но также приятно знать, что ты защищен. Я думаю, что это выбор каждого.

После той травмы Эвандера мы поговорили с нашим медицинским штабом. Они готовы справиться практически с любой ситуацией на льду. Мы очень верим в этих ребят», – сказал капитан « ».