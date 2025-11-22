17-летний Виктор Федоров рассказал, на кого равняется.

Нападающий «Торпедо» Виктор Федоров рассказал, на кого равняется в команде.

В четверг «Торпедо» обыграло «Спартак» со счетом 4:3. 17-летний Федоров забросил свою первую шайбу в Фонбет Чемпионате КХЛ вэтой игре.

– Есть мнение, что у «Торпедо» чуть остановился прогресс молодых игроков при Исакове. На своем примере можешь сказать, как сделать так, чтобы не было стагнации?

– Это хоккей. Нужно доказывать все на площадке.

– На кого равняешься в команде?

– От нескольких игроков беру по чуть-чуть. От Андрея Белевича – игру на вбрасываниях и в обороне, как он играет в меньшинстве – просто отлично!

От Шейна Принса – нестандартные решения. От Василия Атанасова также нестандартные решения, умение мыслить необычно на площадке. Бросок – от Егора Соколова , он у него очень сильный, – сказал Федоров.

17-летний Федоров из «Торпедо» забросил 1-ю шайбу в КХЛ – победную в игре со «Спартаком». Он стал самым молодым автором гола в этом сезоне