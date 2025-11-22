17-летний Федоров о том, на кого равняется: «От Белевича беру игру на вбрасываниях и в обороне, от Принса – нестандартные решения. Бросок – от Соколова, он у него очень сильный»
Нападающий «Торпедо» Виктор Федоров рассказал, на кого равняется в команде.
В четверг «Торпедо» обыграло «Спартак» со счетом 4:3. 17-летний Федоров забросил свою первую шайбу в Фонбет Чемпионате КХЛ вэтой игре.
– Есть мнение, что у «Торпедо» чуть остановился прогресс молодых игроков при Исакове. На своем примере можешь сказать, как сделать так, чтобы не было стагнации?
– Это хоккей. Нужно доказывать все на площадке.
– На кого равняешься в команде?
– От нескольких игроков беру по чуть-чуть. От Андрея Белевича – игру на вбрасываниях и в обороне, как он играет в меньшинстве – просто отлично!
От Шейна Принса – нестандартные решения. От Василия Атанасова также нестандартные решения, умение мыслить необычно на площадке. Бросок – от Егора Соколова, он у него очень сильный, – сказал Федоров.
