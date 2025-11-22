«Баффало» забросил 9 шайб за игру впервые с декабря 2023 года. В матче с «Чикаго» отличились 8 игроков – дубль сделал только Доун

«Баффало» забросил 9 шайб за игру впервые с декабря 2023 года.

«Баффало» разгромил «Чикаго » (9:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Для «Сэйбрс» игра с 9 заброшенными шайбами стала первой с декабря 2023 года, когда команде удалось разгромить «Торонто» (9:3).

В матче с «Блэкхокс» заброшенные шайбы в актив записали сразу 8 игроков «Баффало ».

Дублем отметился только форвард Джош Доун . При этом нападающий Алекс Так сделал ассистентский покер.