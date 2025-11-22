«Баффало» забросил 9 шайб за игру впервые с декабря 2023 года. В матче с «Чикаго» отличились 8 игроков – дубль сделал только Доун
«Баффало» забросил 9 шайб за игру впервые с декабря 2023 года.
«Баффало» разгромил «Чикаго» (9:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для «Сэйбрс» игра с 9 заброшенными шайбами стала первой с декабря 2023 года, когда команде удалось разгромить «Торонто» (9:3).
В матче с «Блэкхокс» заброшенные шайбы в актив записали сразу 8 игроков «Баффало».
Дублем отметился только форвард Джош Доун. При этом нападающий Алекс Так сделал ассистентский покер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
