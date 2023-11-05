Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Это как смерть от тысячи порезов. Ошибка – платим, еще ошибка – уже как снежный ком. Следующие 10 игр очень важны»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался на фоне неудачного начала сезона «Эдмонтона».

«Ойлерс» проиграли «Нэшвиллу» (2:5) в матче чемпионата НХЛ. Команда тренера Джея Вудкрофта уступила в восьми из десяти игр в этом сезоне

«Это как будто смерть от тысячи порезов. Вот на что это похоже.

Одна ошибка – и мы платим за это. Потом еще небольшая ошибка – и это уже как снежный ком. А вытаскивать игры очень сложно.

Я ненавижу говорить о прошлых сезонах, но в предыдущим чемпионате мы одержали семь побед и трижды проиграли.

Потом проиграли семь раз и выиграли три игры, завершив 20 игр чемпионата с балансом 10 побед и 10 поражений.

В этом сезоне мы начали со второго варианта, поэтому следующие десять игр очень важны для нашей команды», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

2 комментария

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memphis
У кого-то остался "шрам на всю жизнь"?
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Donbass
Состав у Ойлерс не стабилизирован.
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