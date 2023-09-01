Тардиф о санкциях и деле Федотова: «Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о том, что будет, если Иван Федотов продолжит играть в КХЛ.

Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. В результате Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков.

«Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись

Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили

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26 комментариев

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Swhat
Какой интерес к хоккею из-за дебюта Федотова.
+15
-3
+12
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RBChannel
Лучше два дисциплинарных комитета:)))
Все!:) 👋
+14
-4
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VDX00
Люк, всем по ...
Нет международного хоккея - можешь вводить дальше что угодно себе.
+14
-5
+9
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Павел Гаврош
мы вроде как бы под санкциями, деньги то как переводить???
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Bleffinho
отстранят Россию ещё раз? да всем плевать уже. кому надо поедут играть в кхл, потому что деньги. загнётся кхл и российский хоккей - хуже будет тому же иихф, а нас хоть бюджетные деньги на реальные нужды пойдут, а не на развлечения
+8
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+8
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eld_14
На 10 тысяч оштрафуют?

"Я такой человек который терпит терпит, но в какой-то момент терпит терпит" © Люк Тардиф
+7
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+5
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Vasilii Eremeev
А потом ещё будет комитет по этики, эстетики и фонетике.
+4
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Stewee
Какой вообще смысл разговаривать с этой недоорганизацией?) Можно спокойно выходить из нее, все равно скорее НХЛ организует свой турнир сборных с топ-игроками, чем эти бездельники.
+7
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Алар
Пойдет ли ИИХФ до конца, ведь в конце дисквалификация ФХР?
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76er
Ответ Stefen
Еще на 5к оштрафуют? Ок, только как им деньги то переводить будут, не ясно
Из рук в руки, хорошо бы только, чтобы не через Кувейт )
+1
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Ленар Гатин
Ответ Bleffinho
отстранят Россию ещё раз? да всем плевать уже. кому надо поедут играть в кхл, потому что деньги. загнётся кхл и российский хоккей - хуже будет тому же иихф, а нас хоть бюджетные деньги на реальные нужды пойдут, а не на развлечения
Даешь фабрики-рабочим, земли-крестьянам!!!
+1
0
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Операция Ы
Какая разница что сказал сливной люк?
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Сидни Кросби 2
Себя оштрафуй за не допуск России к международным турнирам.
+3
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Stefen
Еще на 5к оштрафуют? Ок, только как им деньги то переводить будут, не ясно
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Bratsk Bruins
Да пора выходить из ИИХФ. Пока нам неинтересно платить не малые взносы ни за что.
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Хаскерс
У ЦСКА фанат на Пиринеях появился. Будет каждый матч теперь смотреть. Особенно ему вратари нравятся.
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Anthony Wrynn
Ответ Stefen
Еще на 5к оштрафуют? Ок, только как им деньги то переводить будут, не ясно
ниже в новости было написано, что уже не 5к отделаются
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Сидни Кросби 2
Ответ Stefen
Еще на 5к оштрафуют? Ок, только как им деньги то переводить будут, не ясно
Я думаю условно оштрафуют,они же санкции на перевод денег ввели.
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