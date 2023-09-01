Тардиф о санкциях и деле Федотова: «Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет»
Глава ИИХФ высказался о том, что будет, если Иван Федотов продолжит играть в КХЛ.
Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. В результате Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков.
«Следующая игра, следующий шаг. Дисциплинарный комитет», – сказал Люк Тардиф.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.
Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.
Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись
Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили
Все!:) 👋
Нет международного хоккея - можешь вводить дальше что угодно себе.
"Я такой человек который терпит терпит, но в какой-то момент терпит терпит" © Люк Тардиф