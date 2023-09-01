Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ

Теги Ак Барс ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Алексей Морозов НХЛ КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов сыграет за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

Вратарь вошел в заявку ЦСКА на матч за Кубок Открытия с «Ак Барсом», КХЛ допустила его к матчам.

Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

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156 комментариев

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Idacius
Ура, теперь КХЛ точно до июня будет играть. Никаких чемпионатом мира на ближайшие лет пять не предвидится в любой ситуации
+87
-11
+76
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Ебздрогыч
После того, что они сделали с Федотовым, вдруг вспомнили про его конституционные права. Лицемеры
+74
-12
+62
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Дядя Дрон
Ответ HockeyMan
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С белорусами будем играть ещё лет 30
+52
-11
+41
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Pavel Filimonov
Просто мусор. Как же хочется чтобы они поймали дисквалифицию.. На Морозова жалко смотреть, аж вспотел. Жалкое руководство и все причастные.. КХЛ пробило очередное дно в бездну.
+41
-4
+37
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bellyashe
упёртые рэкетиры, живущие по понятиям и не способные признать ошибки. берут пример с высшего руководства.
+41
-5
+36
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Влад Безруков
Ответ Idacius
Ура, теперь КХЛ точно до июня будет играть. Никаких чемпионатом мира на ближайшие лет пять не предвидится в любой ситуации
Самое главное, чтобы Федотов мог сыграть в великой Суперсерии против беларусов
Уровень выше Кубка Мира
+35
-3
+32
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Kemal Gul
Ответ HockeyMan
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Не нужно путать вседозволенность, наглость и беззаконие с крепкими яйцами и характером
+35
-5
+30
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Игорь Горшков
Ну в общем, теперь не жалуйтесь, когда НХЛ будет забирать всех подряд бесплатно.
+30
-5
+25
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Дядя Дрон
Морозов как мешком пришибленный стоит. Свадебный президент
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-4
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Anti-aliasing
прощай, чм даже после невойны
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Pavel Filimonov
Просто мусор. Как же хочется чтобы они поймали дисквалифицию.. На Морозова жалко смотреть, аж вспотел. Жалкое руководство и все причастные.. КХЛ пробило очередное дно в бездну.
Ты тоже заметил? Он еле-еле говорил, его трясло просто
+14
-2
+12
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TOEWS
А я напомню , что НХЛ была нейтральной в отличии от УЕФА:)
Местечковые феодалы решили показать своё "громкое " фи НХЛ. Ну что же удачи:)
+14
-4
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Алексей Челюканов
спонсоры спортс.ру и прочих спортивных сайтов, граждане букмекеры уже принимают ставки где в следующем сезоне будет играть Мичков?
+11
-2
+9
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Алексей Агеев
Ответ Prokuror Prokurorov
Вряд ли ФХР повторит ошибку предшественников. Никто не позволит молодняку сбегать. Наиболее классных игроков будут забирать ЦСКА и СКА под предлогом призыва в армию. А там и до 30 лет можно держать до истечения призывного возраста.
Сбегали вообще-то и из Союза. А там все пожестче было в плане закрытых границ, чем сейчас.
+11
-3
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Alexshara
много ура/восхищеных комментов, про "яйца" дескать появились, показали и всё такое.
так вот наличие "яиц" не значит наличие мозгов, ну а не способность признать ошибку вообще беда у нас
+11
-3
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Влад Безруков
В конституции так и написано, что можно воровать игроков у клубов НХЛ?
+18
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psa.1207
Потом, как обычно, будут ныть, что русофобия и всё такое. А как ещё к вам будут относиться другие страны, если вы на все нормы и договорённости болт кладёте?!
+11
-3
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Максим Никонов
Ответ Kemal Gul
Не нужно путать вседозволенность, наглость и беззаконие с крепкими яйцами и характером
Вседозволенность, наглость и беззаконие - отстранение России. Каких либо внятных объяснений нет до сих пор
+13
-6
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Иосиф Сталин
Ответ Uralan Adjinjal
Ребята, объясните для футбольного болельщика насколько это тупое решение и к чему оно, скорее всего, приведет?
Скорее всего к тому, что КХЛ выйдет из ИИХФ как НХЛ в своё время и всё. А если трансферы КХЛ и НХЛ, то лиги как нибудь договорятся.
+9
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rtr_return
Ответ Butcher555
Ну там Мороз стоял как мальчик, и говорил то что нужно дядям. Ждём продолжения истории
Мороз остатки своей репутации слил сегодня
+7
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slow focus
ахахаха. как же жестко шпана рулящая страной берега попутала. как же долго за ними разгребать придется. немыслимо
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Konstantin Zagainov
Морозов - тряпка. Есмантович - шулер, готовый всех "похоронить" в разборках, только чтобы прикрыть свой зад.
Полагаю, что технарь ЦСКА со стороны КХЛ был бы очень кстати для начала. Ну и за каждый последующий матч. А там ФХР коням и дискву на сезон может выписать. Вот ей-богу, первый раз в жизни солидарен с Романом Марино )))
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Хей-Хо, а ну пошли!
Конюшня добила наш хоккей.Символично получилось.
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Crenk
Очень сильный просчёт
Сам то Морозов становился чемпионом мира , зачем других лишать данной возможности ?
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IrbIS
правильное решение, вижу рёв куколдов про неучастие на ЧМ и какое то мифическое "неуважение контрактов" со стороны нХл, умилительно просто, лига которая просто послала МОК, не говоря уж о какой то ихф и псевдоантидопинговой организации вада,
нужно реформировать календарь по примеру НХЛ что бы регулярный сезон игрался во время ЧМ, и что бы ни один иностранец не могу уехать в сборную в это время, посмотрим на рожу канадского функционера и как скоро его оттуда попрут
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