Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ
Иван Федотов сыграет за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
Вратарь вошел в заявку ЦСКА на матч за Кубок Открытия с «Ак Барсом», КХЛ допустила его к матчам.
Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»
Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря
Уровень выше Кубка Мира
Местечковые феодалы решили показать своё "громкое " фи НХЛ. Ну что же удачи:)
так вот наличие "яиц" не значит наличие мозгов, ну а не способность признать ошибку вообще беда у нас
Полагаю, что технарь ЦСКА со стороны КХЛ был бы очень кстати для начала. Ну и за каждый последующий матч. А там ФХР коням и дискву на сезон может выписать. Вот ей-богу, первый раз в жизни солидарен с Романом Марино )))
Сам то Морозов становился чемпионом мира , зачем других лишать данной возможности ?
нужно реформировать календарь по примеру НХЛ что бы регулярный сезон игрался во время ЧМ, и что бы ни один иностранец не могу уехать в сборную в это время, посмотрим на рожу канадского функционера и как скоро его оттуда попрут