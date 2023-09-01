Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ высказался о возможном участии Ивана Федотова в матче ЦСКА.

«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то ИИХФ начнет дисциплинарный процесс.

И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», – сказал Люк Тардиф

Федотов, чья дисквалификация от ИИХФ сегодня вступила в силу, принял участие в раскатке перед первым матчем нового Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Игрокам ЦСКА сказали, что вратарь сегодня сыграет

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

27 комментариев

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Максим Макеев
ЦСКА положит даже на ФХР
браво
интересно что будет дальше
запасаемся попкорном
+30
-2
+28
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iPatrick
Очень хочется увидеть как сегодня будет заложен первый камень великой стены свободы и независимости 😏
+22
-8
+14
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Злобный колобок
Ответ цэсемьэр
мне все ещё не понятно, как может трансферный регламент ИИХФ распространяться на трансферы из лиги вне юрисдикции ИИХФ? я - игрок любительской лиги, мой трансфер в клуб КХЛ тоже может обернуться дисциплинарным процессом?😁
В трансферном регламенте ИИХФ есть отдельный раздел "9. Transfers with Non-Member Organizations" и в нем есть также отдельный пункт 9.5 для НХЛ/АХЛ.
+13
0
+13
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ЧакЧак
Тардифа в армию заберут !
+11
-2
+9
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iPatrick
Ответ ББ
ЦСКА сегодня на раскатку с символикой "Эспаньолы" собирается выйти. Лягушатник пусть посмотрит, погуглит...:) А потом пусть начинает "дисциплинарный процесс", если лягушиное очко не заиграет.
Диван уже в полной боевой готовности, я смотрю 😏
+12
-6
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цэсемьэр
Ответ Злобный колобок
В трансферном регламенте ИИХФ есть отдельный раздел "9. Transfers with Non-Member Organizations" и в нем есть также отдельный пункт 9.5 для НХЛ/АХЛ.
вот это ценная информация👍🏽
+5
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khayembii
Ответ Операция Ы
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ЧМ - давно никчёмный турнир
+7
-3
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цэсемьэр
Ответ Злобный колобок
В трансферном регламенте ИИХФ есть отдельный раздел "9. Transfers with Non-Member Organizations" и в нем есть также отдельный пункт 9.5 для НХЛ/АХЛ.
и там кстати написано, что если игрок желает играть дома, ФХР должна запросить трансфер в USA Hockey.
что-то я их точку зрения вообще не встречал
+2
0
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Олег Попов
Русская рулетка
+2
0
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Booligan
Ответ Павел Гаврош
мне кажется Федотов будет сегодня на банке или вне заявки
на банке это = сыграет
+3
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Операция Ы
Ответ khayembii
ЧМ - давно никчёмный турнир
Это понятно, о чём и речь. Что ещё может дать ИИХФ российскому/европейскому/мировому хоккею? Ничего. Сейчас это дутая "организация" с неким князьком во главе.
+2
-1
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Виктор Дубов
Ответ ABarca
Попкорн))) Блефует дешево ЦСКА. Не сыграет он...
Зато какой ажиотаж перед матчем открытием чемпионата. Давно такого не было. можно сказать следит весь мир.
+3
-2
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Vagner01
Хоть бы Ваня сыграл! Очень этого хочу!
+3
-2
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ABarca
Ответ Виктор Дубов
Зато какой ажиотаж перед матчем открытием чемпионата. Давно такого не было. можно сказать следит весь мир.
В этой ситуации все понятно с руководителем ЦСКА, но вот что творит Федотов, это еще более эпично. Типа в хоккей играют настоящие мужчины, но , видимо, не совсем так...
+6
-6
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Angelgirl
Ответ ABarca
В этой ситуации все понятно с руководителем ЦСКА, но вот что творит Федотов, это еще более эпично. Типа в хоккей играют настоящие мужчины, но , видимо, не совсем так...
В хоккей играют очень разные мужчины, как и во всё остальное
0
0
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ABarca
Попкорн))) Блефует дешево ЦСКА. Не сыграет он...
+8
-8
0
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khayembii
Ответ iPatrick
Диван уже в полной боевой готовности, я смотрю 😏
хахахахха
+4
-4
0
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Booligan
Ответ ББ
Куда ты там смотришь, ######? Мне 62 года, меня по возрасту не возьмут и по состоянию здоровья, к сожалению. Тебе 42? Отсидеться думаешь? Не прокатит, #####.
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Booligan
Ответ ББ
ЦСКА сегодня на раскатку с символикой "Эспаньолы" собирается выйти. Лягушатник пусть посмотрит, погуглит...:) А потом пусть начинает "дисциплинарный процесс", если лягушиное очко не заиграет.
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