Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»
Президент ИИХФ высказался о возможном участии Ивана Федотова в матче ЦСКА.
«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то ИИХФ начнет дисциплинарный процесс.
И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», – сказал Люк Тардиф.
Федотов, чья дисквалификация от ИИХФ сегодня вступила в силу, принял участие в раскатке перед первым матчем нового Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Игрокам ЦСКА сказали, что вратарь сегодня сыграет.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
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браво
интересно что будет дальше
запасаемся попкорном
что-то я их точку зрения вообще не встречал