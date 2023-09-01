Назаров об угрозах Тардифа: «Пиренейский ослик Люк начал запугивать санкциями. Что-то мне подсказывает, что у нас никто его не боится»

Андрей Назаров высказался об угрозах президента ИИХФ в адрес ЦСКА.

Ранее Люк Тардиф заявил, что Международная федерация начнет дисциплинарный процесс, если вратарь Иван Федотов сегодня сыграет в матче за с «Ак Барсом».

«Пиренейский ослик Люк начал нас запугивать санкциями. Что-то мне подсказывает, что у нас в стране и в лиге никто его не боится. С нетерпением жду стартового вбрасывания в матче на Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

Судя по тому, что Иван Федотов принял участие в утренней раскатке армейцев, он сегодня окажется в заявке на матч. Будем внимательно следить», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Игрокам ЦСКА сказали, что вратарь сегодня сыграет, несмотря на то, что его дисквалификация от ИИХФ вступила в силу.

14 августа объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Морозов о Федотове и Кубке Открытия: «Мы за 1,5 часа узнаем – есть ли он в заявке ЦСКА на матч. Расскажем о реакции 1 сентября»

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря