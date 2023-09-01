Назаров об угрозах Тардифа: «Пиренейский ослик Люк начал запугивать санкциями. Что-то мне подсказывает, что у нас никто его не боится»
Андрей Назаров высказался об угрозах президента ИИХФ в адрес ЦСКА.
Ранее Люк Тардиф заявил, что Международная федерация начнет дисциплинарный процесс, если вратарь Иван Федотов сегодня сыграет в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом».
«Пиренейский ослик Люк начал нас запугивать санкциями. Что-то мне подсказывает, что у нас в стране и в лиге никто его не боится. С нетерпением жду стартового вбрасывания в матче на Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».
Судя по тому, что Иван Федотов принял участие в утренней раскатке армейцев, он сегодня окажется в заявке на матч. Будем внимательно следить», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
Игрокам ЦСКА сказали, что вратарь сегодня сыграет, несмотря на то, что его дисквалификация от ИИХФ вступила в силу.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
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что касается хоккея - глупо сравнивать уровень игроков начала 10х и сейчас, не говоря уже о представленности клубов.
Если КХЛ никак и на это не реагирует, и продолжает регистрировать игроков, то ИИХФ вполне имеет право наложить на всех игроков, поучаствовавших хотя бы в одном матче после наложения бана, дисквалификацию на все переходы в любые соревнования под эгидой ИИХФ. И тут я хочу напомнить, что Американская и Канадская федерации являются членами ИИХФ. То есть реально все игроки, сыгравшие матч после бана, смогут играть ближайший год либо в КХЛ, либо в НХЛ/АХЛ.
Если ФХР выходит из ИИХФ, то все игроки, проводящие хотя бы один матч под эгидой ФХР, получают дисквалификацию от двух-трёх лет в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Также вполне по закону по возвращении на международную арену в будущем придётся пройти путь из самой низкой лиги чемпионатов мира на тот момент.
это было сделано уже после моего ответа, я же не стал ничего исправлять ибо не проявляю признаков изменчивости и нестабильности суждений.