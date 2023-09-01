Назаров об угрозах Тардифа: «Пиренейский ослик Люк начал запугивать санкциями. Что-то мне подсказывает, что у нас никто его не боится»

Теги ЦСКА ИИХФ Андрей Назаров КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Андрей Назаров высказался об угрозах президента ИИХФ в адрес ЦСКА.

Ранее Люк Тардиф заявил, что Международная федерация начнет дисциплинарный процесс, если вратарь Иван Федотов сегодня сыграет в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом». 

«Пиренейский ослик Люк начал нас запугивать санкциями. Что-то мне подсказывает, что у нас в стране и в лиге никто его не боится. С нетерпением жду стартового вбрасывания в матче на Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

Судя по тому, что Иван Федотов принял участие в утренней раскатке армейцев, он сегодня окажется в заявке на матч. Будем внимательно следить», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Игрокам ЦСКА сказали, что вратарь сегодня сыграет, несмотря на то, что его дисквалификация от ИИХФ вступила в силу. 

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца – начиная с 1 сентября. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

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30 комментариев

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Джон Псина
Слабоумие и отвага в лице главного ротановского внештатного оратора грязного наза. Аккуратнее с выражениями, Андрюша, ещё с кажэвой на пару извиняться будете
+27
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цэсемьэр
Ответ marshal .masha
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насколько же плохо вы жили, раз все ещё твердите эту мантру
+27
-3
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Anton Lisin
Ну да, никто не боится, подумаешь всего-то последует бан на трансферы для всей лиги, иностранцы мгновенно уедут с выплатой или даже без выплаты компенсации, там по сути без разницы. А наши паспортисты, кто хоть немного рассчитывает на какой-то шанс в НХЛ поедут в ближайшую лигу, чтобы и их следом не забанили на несколько лет.
+16
-1
+15
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dmitry.shine@gmail.com
Ответ СержМиранэн
Псина, Псина.... все равно караван будет идти.
Караван тупости
+13
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цэсемьэр
Ответ Валерий Сергеевич
А чего ты взял, что Маша плохо жила? Это раз и во вторых, а что они ещё могут нам сделать? На двадцать лет отстранить от турниров?
ну, я например сейчас не куплю машину за 20 млн, которую раньше мог купить за 4, на мне санкции определенно сказались.

что касается хоккея - глупо сравнивать уровень игроков начала 10х и сейчас, не говоря уже о представленности клубов.
+10
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+8
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LokoYarik
Конечно,челябинскому алкашу же не играть,на нем ничего не скажется,и плевать ему на молодое поколение,которое может пропустить все международные турниры,а карьера то не такая уж и долговечная
+7
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Сергей Галынский
В НХЛ Назарову весь мозг отбили,если он был при рождении
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Bot Vinnik
Ответ marshal .masha
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Вот потому что нас ни во что не ставят, а это нарабатывают не только паритетом в соблюдении законов, но силой и влиянием, мы и можем показать погремушки лишь из принципа. После чего все, включая НХЛ, в принципе забьют на нас как НХЛ на всех
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Anton Lisin
Ответ Anton Lisin
Ну да, никто не боится, подумаешь всего-то последует бан на трансферы для всей лиги, иностранцы мгновенно уедут с выплатой или даже без выплаты компенсации, там по сути без разницы. А наши паспортисты, кто хоть немного рассчитывает на какой-то шанс в НХЛ поедут в ближайшую лигу, чтобы и их следом не забанили на несколько лет.
Ну это при условии, если лига промолчит на участие Федотова в матче и не даст ЦСКА технарь, и штраф в полмиллиона
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Bratsk Bruins
,Тут либо не начинать либо как НХЛ с ними. Безповоротно.
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Mesut Ozil
Ответ Anton Lisin
Ну да, никто не боится, подумаешь всего-то последует бан на трансферы для всей лиги, иностранцы мгновенно уедут с выплатой или даже без выплаты компенсации, там по сути без разницы. А наши паспортисты, кто хоть немного рассчитывает на какой-то шанс в НХЛ поедут в ближайшую лигу, чтобы и их следом не забанили на несколько лет.
Все верно говорите, только объясните мне ,неужели вот эти Назаров, кожевников, фетисовы и прочие этого не понимают?
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Георгий Михеев
Наз молоток. Морковку взад и пендаля на дорожку ослу пиренейскому -)))
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Валерий Сергеевич
Ответ Anton Lisin
Ну да, никто не боится, подумаешь всего-то последует бан на трансферы для всей лиги, иностранцы мгновенно уедут с выплатой или даже без выплаты компенсации, там по сути без разницы. А наши паспортисты, кто хоть немного рассчитывает на какой-то шанс в НХЛ поедут в ближайшую лигу, чтобы и их следом не забанили на несколько лет.
Антон какой БАН? КХЛ никакого отношения не имеет к ним, а леги не куда не уедут, так как в Европе таких денег не платят, а ЧМ и ОИ они нас и так лешили, так что всё будет нормально.
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Сергей Сурков
Ответ Anton Lisin
Если же КХЛ никак не реагирует, то ИИХФ уже понимает, что КХЛ поддерживает позицию ЦСКА и накладывает бан на переходы всех игроков с трансферной картой не в РФ для участия в играх КХЛ. Если КХЛ никак и на это не реагирует, и продолжает регистрировать игроков, то ИИХФ вполне имеет право наложить на всех игроков, поучаствовавших хотя бы в одном матче после наложения бана, дисквалификацию на все переходы в любые соревнования под эгидой ИИХФ. И тут я хочу напомнить, что Американская и Канадская федерации являются членами ИИХФ. То есть реально все игроки, сыгравшие матч после бана, смогут играть ближайший год либо в КХЛ, либо в НХЛ/АХЛ. Если ФХР выходит из ИИХФ, то все игроки, проводящие хотя бы один матч под эгидой ФХР, получают дисквалификацию от двух-трёх лет в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Также вполне по закону по возвращении на международную арену в будущем придётся пройти путь из самой низкой лиги чемпионатов мира на тот момент.
ну получается ты умнее тех кто руководит нашим хоккеем и они сами рубят сук на котором сидят
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Anton Lisin
Ответ Сергей Сурков
если не знаешь ни чего зачем пургу нагоняешь
Если же КХЛ никак не реагирует, то ИИХФ уже понимает, что КХЛ поддерживает позицию ЦСКА и накладывает бан на переходы всех игроков с трансферной картой не в РФ для участия в играх КХЛ.

Если КХЛ никак и на это не реагирует, и продолжает регистрировать игроков, то ИИХФ вполне имеет право наложить на всех игроков, поучаствовавших хотя бы в одном матче после наложения бана, дисквалификацию на все переходы в любые соревнования под эгидой ИИХФ. И тут я хочу напомнить, что Американская и Канадская федерации являются членами ИИХФ. То есть реально все игроки, сыгравшие матч после бана, смогут играть ближайший год либо в КХЛ, либо в НХЛ/АХЛ.

Если ФХР выходит из ИИХФ, то все игроки, проводящие хотя бы один матч под эгидой ФХР, получают дисквалификацию от двух-трёх лет в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Также вполне по закону по возвращении на международную арену в будущем придётся пройти путь из самой низкой лиги чемпионатов мира на тот момент.
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RussianKiwi
Ответ Anton Lisin
Ну да, никто не боится, подумаешь всего-то последует бан на трансферы для всей лиги, иностранцы мгновенно уедут с выплатой или даже без выплаты компенсации, там по сути без разницы. А наши паспортисты, кто хоть немного рассчитывает на какой-то шанс в НХЛ поедут в ближайшую лигу, чтобы и их следом не забанили на несколько лет.
Я до этого писал что решение политическое. Наши закусились. И приняли решение понимая последствия. Сегодняшний день - начало деколонизации КХЛ
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Anton Lisin
Ну да, никто не боится, подумаешь всего-то последует бан на трансферы для всей лиги, иностранцы мгновенно уедут с выплатой или даже без выплаты компенсации, там по сути без разницы. А наши паспортисты, кто хоть немного рассчитывает на какой-то шанс в НХЛ поедут в ближайшую лигу, чтобы и их следом не забанили на несколько лет.
да и похрен
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ цэсемьэр
насколько же плохо вы жили, раз все ещё твердите эту мантру
ну, по крайней мере, лучше вас
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Валерий Сергеевич
Ответ цэсемьэр
изначально в комментарии не было сказано про спорт, в последствии пользователь отредактировала комментарий чтобы яснее изложить свою мысль. это было сделано уже после моего ответа, я же не стал ничего исправлять ибо не проявляю признаков изменчивости и нестабильности суждений.
Спасибо за разъяснение, удачи!
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цэсемьэр
Ответ Валерий Сергеевич
Я не могу понять, причем здесь цена на машины? Причём здесь, какие были игроки? Речь шла о санкциях, да ничего они сделать не могут, КХЛ им вообще не подчиняется!
изначально в комментарии не было сказано про спорт, в последствии пользователь отредактировала комментарий чтобы яснее изложить свою мысль.
это было сделано уже после моего ответа, я же не стал ничего исправлять ибо не проявляю признаков изменчивости и нестабильности суждений.
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Валерий Сергеевич
Ответ цэсемьэр
ну, я например сейчас не куплю машину за 20 млн, которую раньше мог купить за 4, на мне санкции определенно сказались. что касается хоккея - глупо сравнивать уровень игроков начала 10х и сейчас, не говоря уже о представленности клубов.
КХЛ официально разрешила Федотов играть за ЦСКА, сегодня он выйдет на лёд, а вы трепите своими языками всякую чушь!
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Валерий Сергеевич
Ответ цэсемьэр
ну, я например сейчас не куплю машину за 20 млн, которую раньше мог купить за 4, на мне санкции определенно сказались. что касается хоккея - глупо сравнивать уровень игроков начала 10х и сейчас, не говоря уже о представленности клубов.
Я не могу понять, причем здесь цена на машины? Причём здесь, какие были игроки? Речь шла о санкциях, да ничего они сделать не могут, КХЛ им вообще не подчиняется!
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Олег Шатунов
"На зло бабушке отморожу себе уши"(с).
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catcher69
что-то мне подсказывает что ближайшие годы наз будет известен лишь благодаря спортсру )))))
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