Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ выступит с заявлением по окончании матча ЦСКА – «Ак Барс»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ выступит с заявлением по делу Ивана Федотова после игры ЦСКА – «Ак Барс».

Об этом сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф.

Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. 

– Какой будет реакция ИИХФ на заявление КХЛ и ЦСКА? Какие санкции могут последовать?

– ИИХФ выступит с заявлением по окончании матча ЦСКА – «Ак Барс», – сказал Тардиф. 

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись

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102 комментария

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Амфитрион
Вы там аккуратнее, дело об ущемлении прав уже готовится. Прокуратура подключилась, до Мосгорсуда один шаг.
+51
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+49
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Ron Weasley
Побыстрее бы закончили бы матч.
Хочется знать что нам там придумали ребята из ИИХФ
+38
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+36
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last_guard
Ответ falkao2013
До конца жизни теперь не расхлебать кашу) Ладно хоть с футболом ещё держимся.
Не смотря на ангажированность РФС, там более адекватные и мудрые люди все-таки работают. А в хоккее везде люди с совком головного мозга.
+22
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+17
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serb2010
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Теперь абсолютно все иностранцы возьмут и свалят из России в Швецию, Швейцарию, Германию и прочие чемпионаты и они там будут играть без всяких запретов в условиях конкуренции и не придётся летать из условного Ярославля в Хабаровск или Владивосток
Кто им в Швеции, германии такие деньги отсыпит?
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Юрий Богданов
ждём отстранение чего-то или кого-то. oh wait...
+15
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Togliattinec
Ответ Swhat
Комментарий удален модератором
В истерике бьются только «ура-патриоты», когда речь заходит об автаркии во всех сферах жизни
+20
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RBChannel
Ответ Юрий Богданов
ждём отстранение чего-то или кого-то. oh wait...
А разве уже не отстранили?:)))
От чего еще осталось отстранить? Отстранить от отстранения?:))
Что в голове у людей
+20
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Docentr9
Все дебилы, которые орут,в стиле а что они нам сделают, вы реально не понимаете ??? Начнем с того, что нужно забыть о легионерах ВООБЩЕ. ЛЮБЫХ. На них просто сразу будут санкции. Сборная России будет обречена играть суперсерии, не только с Беларусью, но еще и с Испанией, Китаем и Буркина-Фасо.Лет 20. Молодые игроки так валом повалят в НХЛ, что поздний СССР покажется детским лепетом. И самое главное..аргумент-они к нам сами приползут. К сожалению уже не приползли. С каждым новым годом, наше отсутствие будет все привычнее. А через 5 лет никто и не вспомнит о наших "звездах", так как они все будут играть в сша, с американским гражданством. К сожалению..
+20
-14
+6
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Dmona1
Ой.. Как страшно... Пугалки сейчас начнутся...
Вы нас незаконно отстранили...
+13
-8
+5
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Злобный колобок
ИИХФ-то ладно, а что скажет ФХР? Вот эту белиберду про прокуратуру и конституционные права? Они как бы тоже запретили Федотову играть до 1 января 2024 и нарушен в том числе и их запрет. Должны тогда или отменить свое решение о дисквалификации или наказать ЦСКА. Или просто сделают вид, что ничего не было?
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Diyas
Платите взносы, исполняйте наши решения, но играть на чм вы не будете. Хорошо устроились в ИИХФ
+6
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RBChannel
Ответ last_guard
Исключить ФХР из ИИХФ, наложить санкции на все клубы КХЛ и игроков, которые примут участие в этом соревновании. Т.е. полная изоляция никаких иностранных игроков, потенциальный выход из КХЛ казахов, беларусов и кунлуня. Никаких матчей сборной кроме матчей с эфиопией.
Так:))
Давай по полкам. Пусть накладывают. Всем плевать. Все игроки играют за деньги.
Кунь-Лунь - российский клуб. Базируется в МО. Живет на российские деньги.
Казахи могут идти куда хотят. Они никому не нужны. Белорусы - Россия.
Еще раз. Игроки едут в КХЛ за деньгами. Им никакие сборные нафиг не нужны. Их и так не берут за участие в КХЛ.
Итого: ничего не изменится:!)))
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Кирилл Польский
Ему интересно, чем закончится игра? 😀 На самом деле в целом все равно, клуб и лига знали на что шли, думаю как - то выкрутятся. Игрок должен играть. Надеюсь и в НХЛ в будущем как-то уедет. Но история про то, что нужно соблюдать правила Иихф, в момент когда Иихф сама положила на правила и отовсюду выкинула - это бред
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last_guard
Ответ RBChannel
А разве уже не отстранили?:))) От чего еще осталось отстранить? Отстранить от отстранения?:)) Что в голове у людей
Можно исключить всерьез и надолго.
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Весс
В топе переписка соевых омеганов))
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last_guard
Ответ Злобный колобок
ИИХФ-то ладно, а что скажет ФХР? Вот эту белиберду про прокуратуру и конституционные права? Они как бы тоже запретили Федотову играть до 1 января 2024 и нарушен в том числе и их запрет. Должны тогда или отменить свое решение о дисквалификации или наказать ЦСКА. Или просто сделают вид, что ничего не было?
Ну судя по тому, что ФХР зарегистрировала Федотова без трансферной карты(а это уже само по себе нарушение), то там попытались на 2х стульях усидеть, и как бы все равно нарушили правила.
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янетыитынея
Ответ RBChannel
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Из серии "Они без нашего газа зимой замерзнут" - хоккей едишн.
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Vanek1
Ответ Docentr9
В принципе хоккей в Росси закончился.
Не переживай, смотри теперь латвийский хоккей, а мы уж как нибудь сами разберёмся!!!
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Кавабунга Шреддоголовый
Теперь абсолютно все иностранцы возьмут и свалят из России в Швецию, Швейцарию, Германию и прочие чемпионаты и они там будут играть без всяких запретов в условиях конкуренции и не придётся летать из условного Ярославля в Хабаровск или Владивосток
+8
-6
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Александр Трофимов
Нам насрать на Тардиф, ИИХФ, и на их санкции.
+13
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RBChannel
Ответ last_guard
Можно исключить всерьез и надолго.
Это как?:)))
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Максим Черкашин
Ответ Амфитрион
Вы там аккуратнее, дело об ущемлении прав уже готовится. Прокуратура подключилась, до Мосгорсуда один шаг.
1.Химкинский районный суд.
2.ООН.
:)))))
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Kitson75
Запретят участие в Кубке Шпенглера.
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RBChannel
Ответ янетыитынея
Из серии "Они без нашего газа зимой замерзнут" - хоккей едишн.
КХЛ самодостаточная организация. Ей никто не нужен. Нужно быть независимой со своими законами и уставом. Почему какой-то канадский чиновник должен что-то решать.
+6
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Sevan87
Санкции, где-то я это уже слышал
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