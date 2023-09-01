Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ выступит с заявлением по окончании матча ЦСКА – «Ак Барс»
ИИХФ выступит с заявлением по делу Ивана Федотова после игры ЦСКА – «Ак Барс».
Об этом сообщил глава ИИХФ Люк Тардиф.
Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
– Какой будет реакция ИИХФ на заявление КХЛ и ЦСКА? Какие санкции могут последовать?
– ИИХФ выступит с заявлением по окончании матча ЦСКА – «Ак Барс», – сказал Тардиф.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись
Хочется знать что нам там придумали ребята из ИИХФ
От чего еще осталось отстранить? Отстранить от отстранения?:))
Что в голове у людей
Вы нас незаконно отстранили...
Давай по полкам. Пусть накладывают. Всем плевать. Все игроки играют за деньги.
Кунь-Лунь - российский клуб. Базируется в МО. Живет на российские деньги.
Казахи могут идти куда хотят. Они никому не нужны. Белорусы - Россия.
Еще раз. Игроки едут в КХЛ за деньгами. Им никакие сборные нафиг не нужны. Их и так не берут за участие в КХЛ.
Итого: ничего не изменится:!)))
2.ООН.
:)))))