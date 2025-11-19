Рябыкин об увольнении из «Локомотива»: «Обижаться не считаю нужным – на обиженных воду возят. Мы предпоследние на Западе по большинству – решение логично»
Бывший помощник Боба Хартли в «Локомотиве» Дмитрий Рябыкин прокомментировал увольнение из ярославского клуба.
– О причине увольнения вы спросили?
– Причину не узнавал, зачем? Люди приняли решение, нет смысла. Что от этого изменится? Я понимаю, из-за чего. Плохое большинство: команда идет на первом месте в конференции, а по большинству – на предпоследнем.
Большой резерв есть у команды. Так что логично, что принято такое решение.
– Почему проседало большинство? Вы – бывший защитник, как получилось, что за большинство отвечали именно вы?
– Так Боб распределил обязанности. Сергей Звягин отвечал за меньшинство, а я – за защитников и большинство. За вратарей отвечал Андрей Малков.
– Не обидно, что крайним сделали вас?
– А чего обижаться? Не считаю нужным обижаться. Есть поговорка: «На обиженных воду возят». Я благодарен, что у меня получилось поработать в Ярославле, но вот так в итоге сложилось, – сказал Рябыкин.
Рябыкин об уходе из «Локомотива»: «Сделали какого-то зверя из меня, чуть ли не бью хоккеистов. Я никогда не позволял себе кого-то унижать и оскорблять»