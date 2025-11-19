Алексей Шевченко: «Ротенберг возглавит «Динамо» после Кубка Первого канала, если у Козлова не пойдет»
Алексей Шевченко заявил, что Роман Ротенберг может возглавить «Динамо».
Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявил, что Роман Ротенберг может стать новым главным тренером команды.
Ранее бело-голубые отправили в отставку Алексея Кудашова. Временно исполняющим обязанности стал его помощник Вячеслав Козлов.
«Я знаю только один инсайд: если у [Вячеслава] Козлова сейчас не пойдет, то после Кубка Первого канала некий Ротенберг возглавит «Динамо», – сказал Шевченко.
Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Тренер с хорошим опытом, может возглавить любой клуб в КХЛ»
