Алексей Шевченко: «Ротенберг возглавит «Динамо» после Кубка Первого канала, если у Козлова не пойдет»

Алексей Шевченко заявил, что Роман Ротенберг может возглавить «Динамо».

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявил, что Роман Ротенберг может стать новым главным тренером команды.

Ранее бело-голубые отправили в отставку Алексея Кудашова. Временно исполняющим обязанности стал его помощник Вячеслав Козлов .

«Я знаю только один инсайд: если у [Вячеслава] Козлова сейчас не пойдет, то после Кубка Первого канала некий Ротенберг возглавит «Динамо », – сказал Шевченко.

Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Тренер с хорошим опытом, может возглавить любой клуб в КХЛ»