Билялетдинов о Федотове в воротах ЦСКА: «Мы не думали об этом. Получилась очень хорошая игра, команды показали эмоциональный, быстрый хоккей»

Теги Ак Барс ЦСКА травмы Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в матче за Кубок Открытия.

«Ак Барс» выиграл со счетом 5:2.

– Получилась очень хорошая игра, обе команды показали хороший хоккей. Эмоциональный, быстрый, были удаления, игра в большинстве. Считаю, зрители получили большое удовольствие от первого матча сезона.

– С чем связано отсутствие Вячеслава Войнова во втором и третьем периодах?

– Он получил легкую травму.

– За 22 минуты игры «Ак Барс» шесть раз удалялся, потом выправил дисциплину. Почему так произошло?

– Возможно, легкие эмоции. Первая игра сезона, большое желание у ребят.

– Делали акцент на том, что Иван Федотов займет место в воротах? Говорили, что нужно чаще бросать?

– Мы не думали об этом, ничего не говорили. Сегодня мы выходили играть против ЦСКА.

– Исход игры решился в третьем периоде, в большинстве, как оцените игру своих спецбригад? Планируете менять сочетания?

– А зачем их менять, если они дают результат? Ребята сработали отлично, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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4 комментария

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DAI1980
Журналисты зае... с этим Федотовым. Задавайте вопросы ему и ЦСКА. Он после дембеля уже съездил отдохнуть и в Эмираты и на Мальдивы. Хотел бы уехал.
P.S.
Соевые бредни про его связанных родителей в подвале у Путина мне не рассказывайте. Оставьте их сугубо для своего узкого круга.
+10
-1
+9
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Огюст
С открытием хоккейного сезона Вас и команду и с важной первой победой в новом сезоне !
+3
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Dinara V
Ак барс чемпион !!!
+2
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ChicagoBears
Пусть играет, его так хорошо дырявят
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