Билялетдинов о Федотове в воротах ЦСКА: «Мы не думали об этом. Получилась очень хорошая игра, команды показали эмоциональный, быстрый хоккей»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в матче за Кубок Открытия.

« » выиграл со счетом 5:2.

– Получилась очень хорошая игра, обе команды показали хороший хоккей. Эмоциональный, быстрый, были удаления, игра в большинстве. Считаю, зрители получили большое удовольствие от первого матча сезона.

– С чем связано отсутствие во втором и третьем периодах?

– Он получил легкую травму.

– За 22 минуты игры «Ак Барс» шесть раз удалялся, потом выправил дисциплину. Почему так произошло?

– Возможно, легкие эмоции. Первая игра сезона, большое желание у ребят.

– Делали акцент на том, что займет место в воротах? Говорили, что нужно чаще бросать?

– Мы не думали об этом, ничего не говорили. Сегодня мы выходили играть против .

– Исход игры решился в третьем периоде, в большинстве, как оцените игру своих спецбригад? Планируете менять сочетания?

– А зачем их менять, если они дают результат? Ребята сработали отлично, – сказал главный тренер «Ак Барса» .