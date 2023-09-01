Билялетдинов о Федотове в воротах ЦСКА: «Мы не думали об этом. Получилась очень хорошая игра, команды показали эмоциональный, быстрый хоккей»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в матче за Кубок Открытия.
«Ак Барс» выиграл со счетом 5:2.
– Получилась очень хорошая игра, обе команды показали хороший хоккей. Эмоциональный, быстрый, были удаления, игра в большинстве. Считаю, зрители получили большое удовольствие от первого матча сезона.
– С чем связано отсутствие Вячеслава Войнова во втором и третьем периодах?
– Он получил легкую травму.
– За 22 минуты игры «Ак Барс» шесть раз удалялся, потом выправил дисциплину. Почему так произошло?
– Возможно, легкие эмоции. Первая игра сезона, большое желание у ребят.
– Делали акцент на том, что Иван Федотов займет место в воротах? Говорили, что нужно чаще бросать?
– Мы не думали об этом, ничего не говорили. Сегодня мы выходили играть против ЦСКА.
– Исход игры решился в третьем периоде, в большинстве, как оцените игру своих спецбригад? Планируете менять сочетания?
– А зачем их менять, если они дают результат? Ребята сработали отлично, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
P.S.
Соевые бредни про его связанных родителей в подвале у Путина мне не рассказывайте. Оставьте их сугубо для своего узкого круга.