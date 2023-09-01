Федоров о деле Федотова: «Когда на Ваню начали откровенно наезжать, пришлось сказать пару слов. Чтобы люди поняли, что мы команда, мы друг за друга»

Теги ЦСКА ИИХФ Сергей Федоров КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Хоккей

Сергей Федоров высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. 

– Есть облегчение, что можете использовать вратаря в полном объеме?

– Для меня не было давно стресса – я был в курсе всех событий. И в плане юридических аспектов, и принятых решений.

Для меня уже месяц назад это был пройденный этап. Когда уже откровенно начали наезжать на Ваню, пришлось сказать пару слов. Чтобы люди поняли, что мы команда, мы друг за друга. Есть сложные ситуации в жизни, и будут. Но мы будем защищаться вместе от всех этих непонятных слов в наш адрес.

– Как вы оцениваете игру Федорова сегодня?

– Мне Иван понравился. Потому что, пропустив кусок большой профессиональной карьеры, он сыграл хорошо. Учитывая этот факт, я знаю, где бы Ваня был, если бы он не пропустил сезон. Но имеем то, что имеем.

Не без ошибок, но они были минимальные. Это легко поправить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, – сказал Федоров на пресс-конференции

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации. Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

Как переобулась КХЛ. От «нет, у него дисквалификация» до выхода Федотова в матче открытия – за три дня

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ. Он отбил 33 из 38 бросков «Ак Барса»

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13 комментариев

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Alexis 5715
Какое же лицемерие 🤦‍♂️ год назад вы чет не были друг за друга
+63
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Ivan Juniorovich
А где друг за друга были, когда его служить отправили?))) 🤡
+56
-2
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Clever_mind
Этот Ваня как рыба прям .. В рот воды набрал и ни слова. Его агент не лучше. ТЮФЯК
+33
-2
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karlsson27
Особенно лицемерно это звучит, зная историю самого Федорова
+11
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Михаил Хромаков
а че вы все молчали когда его в армию забирали?
+8
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Al561
Когда Ваню по беспределу кунули в армию, Федоров тоже заступался за товарища, с которым только что выиграли КГ?
В профессии, как хоккеист и тренер, Федоров - суперпрофи, по жизни - он только про деньги, это видно по всей его биографии.
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brig_Mercury
Фёдоров 17 июля 2023 года - Армия всем идет на пользу, это факт. Фёдоров 31 августа 2023 года - Имеем, что имеем. 🤡
+5
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gja
Ответ Ivan Juniorovich
А где друг за друга были, когда его служить отправили?))) 🤡
Это другое. Не надо путать
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Ми Ша
И чего только не скажешь, и чего только не сделаешь чтобы заслужить благосклонность Игоря Иваныча. Со стороны так противно
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Clever_mind
Этот Ваня как рыба прям .. В рот воды набрал и ни слова. Его агент не лучше. ТЮФЯК
$ в голове. С Фёдоровым найдёт много общего.
+3
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Ice Vorya
«Как вы оцениваете игру Федорова сегодня?»
Вы хоть обращайте внимание на то, что пишете
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