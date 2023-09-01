Федоров о деле Федотова: «Когда на Ваню начали откровенно наезжать, пришлось сказать пару слов. Чтобы люди поняли, что мы команда, мы друг за друга»

Сергей Федоров высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

– Есть облегчение, что можете использовать вратаря в полном объеме?

– Для меня не было давно стресса – я был в курсе всех событий. И в плане юридических аспектов, и принятых решений.

Для меня уже месяц назад это был пройденный этап. Когда уже откровенно начали наезжать на Ваню, пришлось сказать пару слов. Чтобы люди поняли, что мы команда, мы друг за друга. Есть сложные ситуации в жизни, и будут. Но мы будем защищаться вместе от всех этих непонятных слов в наш адрес.

– Как вы оцениваете игру сегодня?

– Мне Иван понравился. Потому что, пропустив кусок большой профессиональной карьеры, он сыграл хорошо. Учитывая этот факт, я знаю, где бы был, если бы он не пропустил сезон. Но имеем то, что имеем.

Не без ошибок, но они были минимальные. Это легко поправить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, – сказал Федоров на пресс-конференции

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации. Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ. Он отбил 33 из 38 бросков «Ак Барса»