Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ. Он отбил 33 из 38 бросков «Ак Барса»
Иван Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ.
Вратарь ЦСКА отбил 33 из 38 бросков в игре за Кубок Открытия против «Ак Барса» (2:5).
Это был его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии.
Федотов впервые пропустил 5 голов в матче регулярного чемпионата в составе ЦСКА. Он перешел в клуб в 2021 году из «Трактора».
До этого вратарь пропускал 5 или более голов за ЦСКА только в игре плей-офф-2022 с «Металлургом» (6 пропущенных шайб).
Это вопрос не спортивного, а политического характера - Филадельфия готова была разговаривать об аренде Федотова, но нашей элите нужно опускать занавес на страну, заодно и массы отвлечь в очередном порыве.
Срочно в казарму
По-моему, вообще отлично. Честно, ожидал много худшего.
Какая разница как играет ЦСКА до ПО?:) будут несколько раз набирать форму и терять. В марте-мае поговорим как кто играет.