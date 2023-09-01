Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ. Он отбил 33 из 38 бросков «Ак Барса»

Иван Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ.

Вратарь ЦСКА отбил 33 из 38 бросков в игре за против « » (2:5).

Это был его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии.

впервые пропустил 5 голов в матче регулярного чемпионата в составе ЦСКА. Он перешел в клуб в 2021 году из «Трактора».

До этого вратарь пропускал 5 или более голов за ЦСКА только в игре плей-офф-2022 с «Металлургом» (6 пропущенных шайб).