Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ. Он отбил 33 из 38 бросков «Ак Барса»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ.

Вратарь ЦСКА отбил 33 из 38 бросков в игре за Кубок Открытия против «Ак Барса» (2:5).

Это был его первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ после службы в армии.

Федотов впервые пропустил 5 голов в матче регулярного чемпионата в составе ЦСКА. Он перешел в клуб в 2021 году из «Трактора».

До этого вратарь пропускал 5 или более голов за ЦСКА только в игре плей-офф-2022 с «Металлургом» (6 пропущенных шайб).

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21 комментарий

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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Это будет самый смешной, но типичный исход, для нашего колхоза, когда выяснится, что обострение конфликта и все потуги Есмантовича и ко оказались ради вратаря, который банально больше не тянет уровень КХЛ
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snipe
- Ладно, Филадельфия, так и быть, забирай!
+45
-2
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Мухаметзянов Ирек
с победой, АК БАРС!!!
+14
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alklimov2018
Ответ АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Это будет самый смешной, но типичный исход, для нашего колхоза, когда выяснится, что обострение конфликта и все потуги Есмантовича и ко оказались ради вратаря, который банально больше не тянет уровень КХЛ
В том-то и дело.
Это вопрос не спортивного, а политического характера - Филадельфия готова была разговаривать об аренде Федотова, но нашей элите нужно опускать занавес на страну, заодно и массы отвлечь в очередном порыве.
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Башмак Нирванов
Не дослужил...
Срочно в казарму
+5
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brig_Mercury
Парень выпал на год, не играл против лучших, не конкурировал за место в старте.... Странно, а что случилось? Менеджмент ЦСКА просто гении, если думали что навыки можно поставить на паузу на год.
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Alexis 5715
А разговоров...
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Космический Котик
Ответ daniya
Все, кто счастливо откосил поливают грязью парня! Бумерангом вам в жопу, ребята. Болельщик Ак Барса. Это всего лишь один отдельный матч.
Я тоже не понимаю хейта абсолютно. Против такой атаки сделал 33 сейва, пропустил пять в первом матче на уровне КХЛ.

По-моему, вообще отлично. Честно, ожидал много худшего.
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Любитель побеждать
Оно того стоило?
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Виталий Кошкин
Сломали парю жизнь...
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Георгий Михеев
38 бросков -)). А там у каней защита ваще на игру выходила???
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AVKU
Слово отбил не совсем подходит к хоккейному вратарю ...
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Rumov
Ну, может он человек хороший...
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RBChannel
Ну, все:) все было зря. Пора извинятся перед ИИХФ:).
Какая разница как играет ЦСКА до ПО?:) будут несколько раз набирать форму и терять. В марте-мае поговорим как кто играет.
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Ответ Аморалинни
Ага, люди после жестких травм возвращаются А Федотов после отпуска не вернётся)))
))))))))
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Егор Останин
Ответ Аморалинни
Уж какие гении в тампе тогда сидели, когда Кучерова в ПО выпустили после пропуска регулярки?))))))
У него травма же была, и как раз тогда к ПО был готов
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kiryxa_sport
Ответ brig_Mercury
Парень выпал на год, не играл против лучших, не конкурировал за место в старте.... Странно, а что случилось? Менеджмент ЦСКА просто гении, если думали что навыки можно поставить на паузу на год.
Ну тут дело в физической форме и тренировочном процессе, если его год не было, тогда конечно тяжело вернуться на нормальный уровень. Как пример Лысенко в прыжках в высоту два года в бане был за пропуски допинг тестов, вернулся и выиграл Чемпионат России с результатом топ 3 в мире
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daniya
Все, кто счастливо откосил поливают грязью парня! Бумерангом вам в жопу, ребята. Болельщик Ак Барса. Это всего лишь один отдельный матч.
+5
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