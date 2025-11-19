Вячеслав Козлов о назначении в «Динамо»: «Произошло внезапно, некогда было подумать. Мы с Кудашовым единомышленники – нет смысла что‑то перестраивать»

Вячеслав Козлов о назначении в «Динамо»: произошло внезапно, некогда было думать.

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо » Вячеслав Козлов заявил, что его назначение получилось неожиданным.

Вчера бело-голубые провели первый матч в FONBET КХЛ после отставки Алексея Кудашова – 2:4 со «Спартаком ».

– Была равная игра до удалений, пару раз мы в перекладину попали, а удаления осложнили нам игру, пришлось много обороняться. Во втором периоде «Спартак» добавил, из‑за удалений был дисбаланс.

Молодцы, что забили в третьем периоде, могли сравнять счет, но не получилось. В позитив можно занести, что не бросили играть после 0:3 и старались вытащить игру.

– Как восприняли перемены в клубе? Волновались?

– Я уже в таком возрасте, что сейчас волноваться… Вы знаете, это назначение так внезапно произошло, что некогда было подумать. Все быстро случилось, готовились к игре, времени на раздумья не было.

– Часто считают, что второму тренеру сложно возглавить команду. Согласны с этим?

– Я со многими работал несколько сезонов, знаю игроков, думаю, для них плюс, что пришел не новый тренер, а тот, с которым они работали. Считаю, что у нас должно быть не хуже, чем было до этого.

– Насколько сильно будет отличаться ваша игра от хоккея Кудашова?

– Мы с Кудашовым единомышленники. Сейчас нет смысла что‑то перестраивать, будут точечные изменения, может, будем играть агрессивнее, но у нас нет времени что‑то менять, – сказал Козлов.

