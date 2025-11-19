  • Спортс
  Защитник «Динамо» Пыленков об отставке Кудашова: «Мы в легком шоке, но такова хоккейная жизнь. Вчера убрали его, завтра – кого‑нибудь из игроков»
6

Защитник «Динамо» Пыленков об отставке Кудашова: «Мы в легком шоке, но такова хоккейная жизнь. Вчера убрали его, завтра – кого‑нибудь из игроков»

Даниил Пыленков об отставке Алексея Кудашова: мы в легком шоке.

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал отставку главного тренера Алексея Кудашова.

– Честно говоря, может быть, мы находимся в легком шоке от того, что Алексей Николаевич покинул клуб, но такова хоккейная жизнь, вчера его убрали, завтра еще кого‑нибудь из игроков уберут. Хочется пожелать ему удачи.

Вячеслав Козлов уже давно с нами, мы знаем все его требования, он пока внес маленькие коррективы в игру, может, они со стороны и не заметны болельщикам, но уже есть пара нововведений.

– Успели попрощаться с Кудашовым? Наверняка у вас остались хорошие отношения.

– Не могу отвечать за всех, но лично для меня это хороший тренер, который многое мне дал. Жаль, что так получилось, много эмоций за последние пару дней было. Но в любом случае это хороший тренер, думаю, без работы он не останется.

– Что почувствовали, когда трибуны с первых секунд матча начали скандировать фамилию Алексея Николаевича?

– Я на льду был, даже внимания не обратил. Думаю, каждый болельщик расстроен, что так получилось, но такова жизнь. Мы никак на это повлиять не могли, – сказал Пыленков.

Гендиректор «Динамо» о запрете плаката в поддержку Кудашова: «Регламентные вещи – баннер заранее согласовывают с КХЛ. Честь и хвала болельщикам, высказавшим свое мнение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
