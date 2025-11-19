Гендиректор «Динамо» о запрете плаката в поддержку Кудашова: «Регламентные вещи – баннер заранее согласовывают с КХЛ. Честь и хвала болельщикам, высказавшим свое мнение»

Гендиректор «Динамо» оценил запрет проноса баннера в поддержку Алексея Кудашова.

Генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко высказался об инциденте перед игрой FONBET КХЛ со «Спартаком» (2:4).

Болельщикам бело-голубых не разрешили пронести на домашнюю арену баннер со словами поддержки уволенному главному тренеру Алексею Кудашову .

– Вы же понимали, что эта отставка – это непопулярное мнение? Болельщики в начале дерби со «Спартаком» скандировали фамилию уволенного тренера, а им даже запретили пронести баннер со словами благодарности Кудашову.

– Честь и хвала болельщикам, которые высказали свое мнение о четырех годах работы Алексея Николаевича.

– Почему тогда баннер запретили?

– Баннер заранее согласовывают с лигой. Вы же понимаете, что есть регламентные вещи, которые мы не можем обойти, – сказал Сушко.

Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Решили, что нужна встряска, Гру из «Трактора» тоже ушел. Алексей Николаевич – хороший тренер, у нас не было вражды. Историю про сына придумали»