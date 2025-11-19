Бедард сделал хет-трик в 1-й игре в статусе альтернативного капитана «Чикаго». У 20-летнего форварда 13+16 в 19 матчах сезона

Коннор Бедард сделал хет-трик в статусе альтернативного капитана «Чикаго».

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:2).

Это был первый матч в статусе альтернативного капитана «Блэкхокс » для 20-летнего игрока. Он получил этот статус из-за травм Ника Фолиньо и Джейсона Дикинсона .

В текущем сезоне Бедард провел 19 матчей и набрал 29 (13+16) очков при полезности «плюс 10».

В НХЛ приходит время щеглов: у Бедарда и Селебрини по хет-трику