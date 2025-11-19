  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Тренер «Трактора» Рише о назначении: «Это не значит, что произошло нечто хорошее – к этому привели определенные события. Это вызов, отношусь с приятным волнением»
Тренер «Трактора» Рише о назначении: «Это не значит, что произошло нечто хорошее – к этому привели определенные события. Это вызов, отношусь с приятным волнением»

Тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал поражение от «Металлурга».

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4) в матче FONBET КХЛ.

– В целом мы сегодня смогли навязать хорошую конкуренцию «Металлургу». Мы создавали очень много моментов в атаке. Хотелось бы видеть больше присутствия нашей команды у ворот соперника. Хотя в целом получился неплохой матч.

– Как вы себя ощущаете в роли главного тренера, заменяя уехавшего Бенуа Гру?

– Когда тебя назначают исполняющим обязанности главного тренера, это не значит, что произошло нечто безумно веселое или хорошее. Потому что к этому приводят определенные события.

В прошлом сезоне на один матч я заменял Гру, из‑за болезни Бенуа. Теперь – его уход с поста. Значит, что‑то пошло не так. Но для меня это вызов, и к каждому матчу я отношусь с приятным волнением.

– Почему Александр Рыков пропустил уже несколько матчей?

– Он травмирован.

– Вы планируете привлекать в основу ребят из «Челмета»?

– Мы рассмотрим любые возможности, чтобы усилить состав. Ребята хорошо себя проявляют в КХЛ. Мы будем внимательно наблюдать, как происходит их развитие в нашей системе.

– Джошуа Ливо раньше играл со Светлаковым, а теперь его поставили с Григоренко, и он сразу же набрал три очка. Вы не думаете, что эта пара взаимодействует лучше?

– Мы в целом хорошо сегодня сыграли в атаке. Ливо и Григоренко себя отлично проявили. Мы хотели посмотреть на это сочетание. Возможно, мы его увидим и в следующем матче.

– Что случилось с Семеном Дер‑Аргучинцевым?

– Он вернется со дня на день. Уже катается, и я надеюсь, он примет участие в следующем матче, – сказал Рише.

«Чувствую себя чрезвычайно уставшим – и морально, и физически». Бенуа Гру попрощался с «Трактором»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
