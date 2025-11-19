Третьяк о смягчении новых налогов для букмекеров: «Позитивное решение. Эти средства позволяют развивать детско‑юношеский спорт, каждый рубль возвращается сторицей»

Владислав Третьяк похвалил Госдуму за смягчение новых налогов для букмекеров.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк похвалил Государственную думу РФ за смягчение новых налогов для букмекеров.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение смягчить новую налоговую систему для букмекерских контор, заменив налог в 5% с оборота налогом в 7% с разницы между ставками и выплаченными выигрышами.

«Для большинства спортивных федераций поступления от целевых отчислений букмекеров являются ощутимой частью бюджета. Эти средства позволяют реализовывать программы развития детско‑юношеского спорта, повышать квалификацию тренеров, проводить соревнования и поддерживать спортивные школы по всей стране.

Решение парламента снять риск сокращения этого источника финансирования – безусловно позитивное. Это сигнал стабильности для всей спортивной отрасли, особенно для массового и детского спорта, где каждый вложенный рубль возвращается сторицей – в здоровье, воспитание и будущие достижения молодых спортсменов», – сказал Третьяк.

