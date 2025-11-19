«Лада» подписала контракт с Гуркиным до конца сезона. Ранее защитник был на просмотре
«Лада» подписала контракт с Ефимом Гуркиным до конца сезона.
33-летний защитник Ефим Гуркин и «Лада» заключили двусторонний договор до конца сезона-2025/26.
Ранее хоккеист находился в клубе на просмотровом соглашении. Он провел 3 матча за тольяттинский клуб и не набрал очков при полезности «минус 1».
Всего у Гуркина 608 матчей и 156 (32+124) очков в FONBET КХЛ с учетом плей-офф за «Салават Юлаев», «Ладу», «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
