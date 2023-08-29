Майоров о деле Федотова: «Есмантовичу надо было договариваться. Только дурак может сказать, что не знает, кто такой Тардиф. ФХР правильно поступила»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Борис Майоров КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Люк Тардиф контент Хоккей

Борис Майоров прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«Значит, мое мнение в том, что надо было договариваться господину Есмантовичу. Это же надо в интервью заявлять, что «я не знаю, кто такой Тардиф», дурак только может такое сказать.

Надо было договариваться с НХЛ, надо было с ними разговаривать и объяснять ситуацию, искать наилучший вариант для себя и для Федотова в том числе. Я абсолютно уверен, что можно было бы договориться. 

Но я считаю, что мерзко поступила НХЛ, когда стала жаловаться в Международную федерацию. Какое отношение НХЛ имеет к Международной федерации? Они же не ее члены.

Ну, ладно, пожаловались, никуда не денешься, а при теперешней ситуации не надо лезть на рожон. Я думаю, что федерация правильно поступила, что запретила играть Федотову с 1 сентября до момента окончания дисквалификации», – заявил двукратный олимпийский чемпион Майоров. 

Майоров о бане Федотова: «Это наглость и хитрость энхаэловцев! ИИХФ не имеет права вмешиваться, у нас свои взаимоотношения с НХЛ»

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4 комментария

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Hitgoe Himgob
Красавец Дед. Хоть у кого то голова варит, несмотря на возраст
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viktorpavlov70
Только скажите деду, что не НХЛ пожаловалась в ИИХФ, а ФХР попросила разъяснить ситуацию. А так всё правильно.
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Melnikov1968
Про Есмантовича хорошо сказал. Совсем зарылся уже.
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viktorpavlov70
Вектор высказываний резко поменялся. Жду-недождусь лепет Есмантовича с Фёдоровым. Да и Ваня три пятёрки куда-то со своими мантрами слился.
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