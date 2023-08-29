НХЛ о контракте Федотова с «Филадельфией»: «Если игрок не выступает за клуб в течение года, продление автоматическое. Нет требования подписывать новый»
НХЛ объяснила ситуацию с пролонгацией контракта Ивана Федотова.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что у вратаря нет подписанного контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24.
«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год.
Поэтому нет требования подписывать новый контракт», – сказал вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Во первых очень странные правила.. По логике оно должно автоматически расторгаться. Тем более когда истек срок контракта.
Во вторых - в контракте это прописано? Если нет - правила идут лесом
Сначала службой на Новой Земле, затем барской подёнщиной по крепостному праву в ЦСКА. Жаль.
там и эскроу, и обмены, и другие обязательные базовые условия для игроков и клубов.
в контракте, как правило, указываются индивидуальные особенности взаимоотношений, не противоречащие вышеуказанным.