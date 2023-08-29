НХЛ о контракте Федотова с «Филадельфией»: «Если игрок не выступает за клуб в течение года, продление автоматическое. Нет требования подписывать новый»

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

НХЛ объяснила ситуацию с пролонгацией контракта Ивана Федотова.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что у вратаря нет подписанного контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. 

«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год.

Поэтому нет требования подписывать новый контракт», – сказал вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

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8 комментариев

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Carlton Palmer
"когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год"
Во первых очень странные правила.. По логике оно должно автоматически расторгаться. Тем более когда истек срок контракта.
Во вторых - в контракте это прописано? Если нет - правила идут лесом
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Сергей Галынский
Чего теперь будет мямлить Морозов?
+4
-2
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Rodgeras
Что сказать? Толстые конские генералы из теневого руководства ЦСКА сломали парню карьеру!
Сначала службой на Новой Земле, затем барской подёнщиной по крепостному праву в ЦСКА. Жаль.
+4
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greedy
НХЛ похоже подождала пока ФХР и КХЛ изгадятся и стала теперь мотивированно это демонстрировать всем.🤔
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Александр Рыбаков
Ответ Carlton Palmer
"когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год" Во первых очень странные правила.. По логике оно должно автоматически расторгаться. Тем более когда истек срок контракта. Во вторых - в контракте это прописано? Если нет - правила идут лесом
ну ты ... .... извини))))
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ilya1809
Ответ Carlton Palmer
"когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год" Во первых очень странные правила.. По логике оно должно автоматически расторгаться. Тем более когда истек срок контракта. Во вторых - в контракте это прописано? Если нет - правила идут лесом
Это обычное правило) если вы не выплачивали кредит в течении года, то кредит все еще на вас).Вопрос процентов/неустойки,это если форс мажор или его нет.Но никакой договор не закончится только потмоу что в нем цифорки стоят другие.Идите возьмите кредит и попробуйте проверить, странно это или нет)
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цэсемьэр
Ответ Carlton Palmer
"когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год" Во первых очень странные правила.. По логике оно должно автоматически расторгаться. Тем более когда истек срок контракта. Во вторых - в контракте это прописано? Если нет - правила идут лесом
знаешь как это делается? - в контракте пишется что стороны обязуются соблюдать правила лиги и коллективное соглашение с профсоюзом. без расшифровок.
там и эскроу, и обмены, и другие обязательные базовые условия для игроков и клубов.
в контракте, как правило, указываются индивидуальные особенности взаимоотношений, не противоречащие вышеуказанным.
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