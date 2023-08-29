НХЛ о контракте Федотова с «Филадельфией»: «Если игрок не выступает за клуб в течение года, продление автоматическое. Нет требования подписывать новый»

НХЛ объяснила ситуацию с пролонгацией контракта Ивана Федотова.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что у вратаря нет подписанного контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

«По нашим правилам, когда игрок НХЛ не выступает за клуб в течение года, находясь под контрактом, соглашение автоматически продлевается на год.

Поэтому нет требования подписывать новый контракт», – сказал вице-комиссионер лиги .

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.