Заварухин об удалениях «Автомобилиста»: «Я себя наказал во Владивостоке, когда мы удалились, оштрафовал себя. И сказал ребятам, что не должно быть такого, надо сдерживать эмоции»

Николай Заварухин высказался об удалениях «Автомобилиста».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после матча с «Металлургом» (4:5).

– «Автомобилист» входит в топ‑5 клубов КХЛ по удалениям. Как можно изменить эту ситуацию?

– Я себя наказал во Владивостоке, когда мы удалились (по моей вине). Вот я себя за это оштрафовал. И сказал ребятам об этом, что не должно быть такого. Надо сдерживать эмоции. Так и они должны держать себя в руках, отвечая за свои действия на льду.

– Почему в составе не было Черникова?

– У нас выздоровели Кизимов с Шаровым. Мы решили дать им шанс сыграть после травм. Они неплохо оба выглядели, дали динамику команде. Мы посчитали: кто сильнее, тот и был в составе.

– Вы согласитесь, что, несмотря на поражение, «Автомобилист» разобрал «Магнитку» и провел качественный матч?

– Игра была качественной, но во главе стоит результат. Это основное в спорте. Нужно его добиваться. А мы ненужными удалениями вроде за высоко поднятую клюшку перечеркнули работу всей команды.

– Какие у вас планы на пятидневную паузу?

– Будем работать, подготовимся. Мы хотим, чтобы ребята восстановились и подвели себя к матчам на выезде со «Спартаком» и «Сибирью». У нас на старте сезона насыщенный выездной график, мы нечасто бываем дома. Надо правильно восстанавливаться и готовиться, – сказал Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
