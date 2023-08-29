Сушинский о позиции ЦСКА по делу Федотова: «С ФХР армейцы конфликтовать сто процентов не станут, думаю»

Максим Сушинский считает, что ЦСКА не пойдет на конфликт с ФХР в деле Федотова.

Ранее стало известно, что одобрила заявку на вратаря. При этом в настоящий момент он не может играть за клуб в , так как дисквалифицировала его до 1 января 2024-го.

«Сложно понять, как поведет себя ЦСКА в данной ситуации. Мы можем только гадать. Конечно, не исключено, что в клубе заявят, что будут выпускать на лед, пока не рассмотрят их апелляцию в ИИХФ.

В любом случае нам остается только наблюдать. Но, думаю, с армейцы конфликтовать сто процентов не станут», – сказал бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда».

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