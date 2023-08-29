Плющев о деле Федотова: «Все знали, что он продолжит карьеру после демобилизации. Можно было предвидеть неоднозначные ситуации и достичь компромисса без шумихи»

Владимир Плющев высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«Я хотел бы, чтобы Федотов играл. Но есть юридические вопросы, которые нужно решить на уровне клубов.

ФХР – значимый субъект ИИХФ. Если федерация выпустила заявление, значит, возникли какие-то вопросы. Но любые спорные моменты можно разрешить за столом переговоров.

О том, что Федотов продолжит хоккейную карьеру после демобилизации, все знали. Можно было предвидеть возникновение неоднозначных ситуаций. И достичь компромисса без всякой шумихи», – сказал заслуженный тренер России.