Президент ЦСКА о словах Тардифа о Федотове: «Кто это? Не знаю его. Зачем он мне нужен? Глава ИИХФ? Вопросы – в ФХР, у меня есть регламент»
Президент ЦСКА заявил, что не знает главу ИИХФ Люка Тардифа.
Так Игорь Есмантович ответил, говоря о ситуации с вратарем Иваном Федотовым.
– На чем вы основывались, заявляя Федотова? Есть же риски: у него дисквалификация, ИИХФ готова открыть дисциплинарное дело в отношении вашего клуба, если вы нарушите условия.
– Вы серьезно спрашиваете?
– Тут не до смеха.
– Послушайте, есть регламент. Подписывается контракт. Регистрируется в КХЛ, в ФХР. Человек выходит и играет. Все это соблюдено. На чем я должен основываться, вы о чем?
– Ну вы же видите реакцию международную.
– Какую реакцию? От кого?
– От Люка Тардифа, например.
– Кто это? Вообще не знаю этого человека, я даже с ним не знаком. Кто этот человек? Зачем он мне нужен?
У меня есть российский хоккеист, который отслужил в армии. Он подписал контракт, я этот контракт зарегистрировал в КХЛ и ФХР. 1 сентября он будет играть. Я не понимаю цель вашего вопроса.
А кто такой Тардиф… Я даже не знаю, кто это. Для меня он кто? Он президент Международной федерации хоккея? Ну тогда вопросы, наверное, задавайте ФХР, мне он зачем? Я даже не знаю, кто это. У меня есть регламент, – сказал Есмантович.
Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.
Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
Такое ощущение что не спортивный менеджер говорит, а какой то браток из девяностых.