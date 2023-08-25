Президент ЦСКА о словах Тардифа о Федотове: «Кто это? Не знаю его. Зачем он мне нужен? Глава ИИХФ? Вопросы – в ФХР, у меня есть регламент»

Президент ЦСКА заявил, что не знает главу ИИХФ Люка Тардифа.

Так Игорь Есмантович ответил, говоря о ситуации с вратарем .

– На чем вы основывались, заявляя Федотова? Есть же риски: у него дисквалификация, ИИХФ готова открыть дисциплинарное дело в отношении вашего клуба, если вы нарушите условия.

– Вы серьезно спрашиваете?

– Тут не до смеха.

– Послушайте, есть регламент. Подписывается контракт. Регистрируется в КХЛ, в ФХР. Человек выходит и играет. Все это соблюдено. На чем я должен основываться, вы о чем?

– Ну вы же видите реакцию международную.

– Какую реакцию? От кого?

– От Люка Тардифа, например.

– Кто это? Вообще не знаю этого человека, я даже с ним не знаком. Кто этот человек? Зачем он мне нужен?

У меня есть российский хоккеист, который отслужил в армии. Он подписал контракт, я этот контракт зарегистрировал в КХЛ и ФХР. 1 сентября он будет играть. Я не понимаю цель вашего вопроса.

А кто такой Тардиф… Я даже не знаю, кто это. Для меня он кто? Он президент Международной федерации хоккея? Ну тогда вопросы, наверное, задавайте ФХР, мне он зачем? Я даже не знаю, кто это. У меня есть регламент, – сказал Есмантович.

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю». Тардиф сказал о дисквалификации Федотова: «Если ЦСКА нарушит правила, то ИИХФ откроет дисциплинарное дело».

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал