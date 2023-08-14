Майоров о бане Федотова: «Это наглость и хитрость энхаэловцев! ИИХФ не имеет права вмешиваться, у нас свои взаимоотношения с НХЛ»

Борис Майоров считает, что ИИХФ не имеет права вмешиваться в дело Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«ИИХФ вообще не имеет права вмешиваться в эти дела, у нас свои взаимоотношения с НХЛ, а НХЛ не является членом Международной федерации хоккея. НХЛ просто воспользовалась лояльностью главы ИИХФ Тардифа.

Никогда в жизни такого не было, чтобы международная федерация вмешивалась в дела между национальной федерацией и НХЛ. Это очень прискорбное явление, это наглость и хитрость энхаэловцев!

Мы сейчас вообще нигде не играем на международном уровне. Я бы вообще не стал сейчас платить взносы в ИИХФ на месте ФХР. Мы же все равно изолированы от международного хоккея, ни одна наша сборная не играет. Поэтому извините, нас ваше решение по Федотову не касается, – заявил двукратный олимпийский чемпион Майоров.

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