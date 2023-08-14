Майоров о бане Федотова: «Это наглость и хитрость энхаэловцев! ИИХФ не имеет права вмешиваться, у нас свои взаимоотношения с НХЛ»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ Борис Майоров КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Борис Майоров считает, что ИИХФ не имеет права вмешиваться в дело Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«ИИХФ вообще не имеет права вмешиваться в эти дела, у нас свои взаимоотношения с НХЛ, а НХЛ не является членом Международной федерации хоккея. НХЛ просто воспользовалась лояльностью главы ИИХФ Тардифа.

Никогда в жизни такого не было, чтобы международная федерация вмешивалась в дела между национальной федерацией и НХЛ. Это очень прискорбное явление, это наглость и хитрость энхаэловцев!

Мы сейчас вообще нигде не играем на международном уровне. Я бы вообще не стал сейчас платить взносы в ИИХФ на месте ФХР. Мы же все равно изолированы от международного хоккея, ни одна наша сборная не играет. Поэтому извините, нас ваше решение по Федотову не касается, – заявил двукратный олимпийский чемпион Майоров. 

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5 комментариев

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memphis
Заслуженные старики конечно мощно профанят в этой ситуации)
+10
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McGregor
И правда, жуткая наглость требовать выполнения контрактных обязательств.
+3
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+3
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Ярик01
Не имеет права вмешиваться, поэтому именно сама ФХР обратилась в ИИХФ за разъяснениями)
+1
0
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Александр Митраков
Господи, какие они все недалёкие
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-1
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