Фетисов о Федотове и ИИХФ: «Какие санкции – они просто издеваются. Я бы не смотрел в их сторону, мы должны свои интересы ставить во главу угла»

Вячеслав Фетисов предложил игнорировать санкции ИИХФ по делу Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

– Где парень хочет играть, там ему и надо играть.

– У нас ухудшатся отношения с .

– Но у нас с ней и нет никаких отношений, не думаю, что это должно быть тормозом. Они могли много раз встать на позицию спортивного принципа, а не политического, тогда с ними можно было бы взаимодействовать.

Я бы не смотрел в сторону международной организации. Мы должны свои интересы ставить во главу угла.

– Возможные новые санкции?

– Да какие санкции, они сейчас просто издеваются, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы .

Что будет, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Как накажут наш хоккей? Главные вопросы по делу вратаря

Федотов сыграет в КХЛ только в январе? Есть решение ФХР, но ЦСКА пока его игнорирует