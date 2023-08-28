Фетисов о Федотове и ИИХФ: «Какие санкции – они просто издеваются. Я бы не смотрел в их сторону, мы должны свои интересы ставить во главу угла»
Вячеслав Фетисов предложил игнорировать санкции ИИХФ по делу Ивана Федотова.
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Вчера стало известно, что Федерация хоккея России разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
– Где парень хочет играть, там ему и надо играть.
– У нас ухудшатся отношения с ИИХФ.
– Но у нас с ней и нет никаких отношений, не думаю, что это должно быть тормозом. Они могли много раз встать на позицию спортивного принципа, а не политического, тогда с ними можно было бы взаимодействовать.
Я бы не смотрел в сторону международной организации. Мы должны свои интересы ставить во главу угла.
– Возможные новые санкции?
– Да какие санкции, они сейчас просто издеваются, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.
Что будет, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Как накажут наш хоккей? Главные вопросы по делу вратаря
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