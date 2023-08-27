Федоров о решении по Федотову: «На сайте ФХР есть это заявление? Его нет. Не могу прокомментировать ситуацию»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров отказался комментировать ситуацию с вратарем Иваном Федотовым.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.  

– Где будет набирать форму Федотову, если он не будет допущен к сезону?

– Если бы да кабы. Это за рамками моей ответственности. Я прекрасно понимаю вопрос, но у меня другая информация.

– ФХР распространила заявление, что он сможет играть только с 1 января. Вы знали об этом?

– Это заявление есть на официальном сайте ФХР? Если оно есть, я должен знать. Его нет. Я не могу прокомментировать эту ситуацию, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

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4 комментария

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Серый
Фёдоров продолжает позориться
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memphis
песковщина
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Кот под ногами майора
Сделали, блин, из заявления ФХР суслика
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