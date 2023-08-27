Максим Сушинский: «Федотов давно убежал бы в «Филадельфию», если бы хотел. Сейчас ему надо плыть по течению и доказывать игрой, что он способен выступать на высоком уровне»

Максим Сушинский считает, что полномочия КХЛ и ФХР нужно разделить.

Экс-нападающий сборной России высказался о решении ФХР по делу .

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

– Ну а как наша федерация могла пойти против Международной федерации хоккея? В этом смысле все понятно.

Если рвать отношения нам с ИИХФ, то надо рвать. А лучше всего разделить полномочия КХЛ и . Пусть это будут две структуры, не связанные друг с другом. Вот оптимальное решение вопроса, на мой взгляд.

– То есть, КХЛ уходит из под влияния ФХР, и становится как , которая не подчиняется никаким федерациям?

– Да, именно так. НХЛ – самостоятельная лига, никакие федерации ей не указ. В ней играют с допингом, в радужной форме, они сами решают, что можно и нельзя.

– Ивану Федотову, что в этой ситуации делать?

– Ивану надо играть в хоккей. Это главное дело его жизни, потому что по-другому он зарабатывать пока не умеет. Ему надо кормить себя и всех остальных.

– За кого только играть?

– Вот это сложный вопрос.

– Может, надо бежать в «Филадельфию», раз у нее права на вратаря?

– Я думаю, он давно убежал бы туда, если бы хотел. Сейчас Ивану надо плыть по течению и доказывать своей игрой, что он способен выступать на высоком уровне. Все-таки год пропустил, растерял форму, – сказал .

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.