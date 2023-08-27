Сушинский о деле Федотова: «Путем выхода КХЛ из-под ИИХФ и ФХР можно добиться автономности. Тогда будет то же самое, как и в НХЛ, спроса никакого не будет»

Максим Сушинский высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

– Шанс уехать у Федотова был и до этого, и сейчас есть. Но, я думаю, что есть обязательства перед ЦСКА и моральные принципы, поэтому Иван остается здесь. Лучше об этом спросить его самого и услышать об этом из первых уст.

– В случае нарушения говорят, что КХЛ обяжут снять очки и аннулировать чемпионский титул ЦСКА прошлого года. Нужно ли рисковать?

– Я, честно говоря, давно задавался вопросом, почему НХЛ никто ничему не обязывает, в том числе ИИХФ? Потому что НХЛ – это отдельная организация, которая зарабатывает деньги. Это коммерческое предприятие, которое никто не может обязать. Они сами принимают решения, что делать.

Например, Кузнецов играет, потому что он нужен команде. Сейчас во «Флориде» вылечили вратаря от наркомании, он снова играет. Там нет речи о том, чтобы «убить» человека, загубить его карьеру. В приоритете то, чтобы зрители получили удовольствие от того, как он будет играть. Тем более если это хороший хоккеист.

Федотов – один из лучших вратарей в лиге прямо сейчас. Он это доказывал. Как мы можем загубить такого игрока для России и для всего мира? Даже если он в дальнейшем не останется играть в России, все равно. Этот человек может поехать и прославлять нашу страну.

Я думаю, что конфликт когда-то закончится и все вернется на круги своя, будут уважать нашу страну. Рубить с топора – не наши методы. Жизнь на этом не останавливается, все равно надо возвращаться на мировой уровень.

Мы соревновались с лучшими американскими и европейскими атлетами, потому что все равно нельзя быть под закрытым занавесом. Мы уже перешли это время. Уже хочется туда вернуться, игроки хотят этого. Понятно, что ситуация тяжелая, но надо стремиться к прощению, а не ухудшению. В данной ситуации нужно сделать все, что будет лучше для игрока.

– Нарушив правила ИИХФ, КХЛ может добиться той же автономности, что и НХЛ? Или это должно происходить другим путем?

– Автономности можно добиться путем выхода КХЛ из-под Международной федерации и Федерации хоккея России. Тогда и решения будут совсем другими. Тогда будет то же самое, как и в НХЛ. Если у КХЛ не будет связей с Федерацией хоккея России, то тогда и спроса никакого не будет. Можно через это пойти, – сказал экс-нападающий сборной России Сушинский.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.