Назаров о решении ФХР по Федотову: «Посмотрим, у кого крепче яйца. С нетерпением жду 1 сентября»

Андрей Назаров высказался о решении ФХР по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

«В России такие случаи происходили испокон веков, классика жанра. Вся эта ситуация напоминает мне произведение нашего великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Посмотрим, у кого в сложившейся ситуации крепче яйца.

Кстати, прямо сейчас наблюдаю за финальным матчем на Кубок мэра Москвы между ЦСКА и «Спартаком»: Иван Федотов выглядит в воротах армейцев очень солидно.

С нетерпением жду 1 сентября, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но мы все должны помнить, что любим хоккей и работаем во благо любимой миллионами болельщиков игры», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.