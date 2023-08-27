Назаров о решении ФХР по Федотову: «Посмотрим, у кого крепче яйца. С нетерпением жду 1 сентября»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Андрей Назаров Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о решении ФХР по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

«В России такие случаи происходили испокон веков, классика жанра. Вся эта ситуация напоминает мне произведение нашего великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Посмотрим, у кого в сложившейся ситуации крепче яйца.

Кстати, прямо сейчас наблюдаю за финальным матчем на Кубок мэра Москвы между ЦСКА и «Спартаком»: Иван Федотов выглядит в воротах армейцев очень солидно.

С нетерпением жду 1 сентября, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но мы все должны помнить, что любим хоккей и работаем во благо любимой миллионами болельщиков игры», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

12 комментариев

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Красный чай
очевидное решение уже принято, но назаров еще не вдуплил
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Bartez1986
испокон веков. приплел Лермонтова. то чувство, когда пытаешься выглядеть умно, но несёшь лютейшую дичь
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last_guard
Тренер на полном серьезе говорит, что ситуацию разрешится в зависимости от характеристик первичных половых признаков сторон. А вы еще удивляетесь, что в хоккее беспредел, в котором по понятиям живут.
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Andreir888
Не, ну Андрюха не мог без упоминания яиц!)
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Михаил Блинов
Я вообще не понимаю тут всех, кто говорит что ИИХФ не правы и т. д. У Федотова был действующий контракт с Филадельфией? Был, и он был приостановлен а прошлом году, так как его забрали в армию. Т. о. его контракт автоматом начинал действовать с 1.07.2023. Значит при заключении договора с ЦСКА он нарушил договор с Филадельфией. Это тоже самое, что вы работая на кого-то по договору, заключаете ещё один договор с другой фирмой. Так что дисквалификация логична и я думаю, что ЦСКа просто играют на нервах игрока и болельщиков, зная чтот не правы и они и Федотов
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alklimov2018
Ответ Atsuktuvas
кроме коллекций Фаберже...
Пардон. Это конечно святое, это я маху дал...:)
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Atsuktuvas
Мы уже 24 февраля 22 посмотрели. Может хоть кочерыжку сбережем ?
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PolarBear
Ясно , что шайбоголовый потерял свои яйца где то на воротах
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alklimov2018
Я бы запретил цензурой ротенберга и упоминание мужчинами чужих яиц.
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ivan555navi
Ответ Atsuktuvas
Мы уже 24 февраля 22 посмотрели. Может хоть кочерыжку сбережем ?
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Atsuktuvas
Ответ alklimov2018
Я бы запретил цензурой ротенберга и упоминание мужчинами чужих яиц.
кроме коллекций Фаберже...
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