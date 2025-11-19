Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Забросить еще 36 шайб вполне реально. Сейчас поймает голевой ритм, все придет»

Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Сейчас 40-летний капитан «Вашингтона » отстает на 36 шайб (1016 на 980).

«Думаю, Александр попал под пресс в начале этого сезона. Ему надо успокоиться, вернуть ощущение гола, которым он всегда славился. Сейчас поймает голевой ритм, все придет.

Команда в прошлом сезоне тоже была под напряжением. Им нужно успешно закончить регулярный чемпионат, добраться до плей-офф, побороться за Кубок Стэнли.

Что же касается абсолютного рекорда Гретцки, то с учетом регулярки и плей-офф забросить еще 36 шайб вполне реалистично», – сказал Фетисов .

