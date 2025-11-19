  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ оштрафовала Пакетта за симуляцию в игре со «Спартаком». Форвард «Динамо» притворился, что ему попали клюшкой по лицу
Видео
13

КХЛ оштрафовала Пакетта за симуляцию в игре со «Спартаком». Форвард «Динамо» притворился, что ему попали клюшкой по лицу

КХЛ оштрафовала Седрика Пакетта за симуляцию.

32-летнего нападающего «Динамо» Седрика Пакетта оштрафовали за симуляцию в матче FONBET КХЛ со «Спартаком» (2:4).

Инцидент произошел в первом периоде. Форвард притворился, что получил удар клюшкой по лицу. Судьи сначала удалили Кристиана Яроша, но затем отменили решение после видеоповтора.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.

«Динамо» об удалении Пакетта за грубость и оскорбление судей: «Клуб всегда поддерживает игроков. В коллективе этот вопрос обсудили, все останется внутри»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoСедрик Пакетт
logoСпартак
судьи
logoДинамо Москва
logoКристиан Ярош
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Козлов о назначении в «Динамо»: «Произошло внезапно, некогда было подумать. Мы с Кудашовым единомышленники – нет смысла что‑то перестраивать»
19 ноября, 08:43
Жамнов о 4:2 с «Динамо»: «Делали правильные вещи, пока нам не забили 1-й гол, потом появилась нервозность. Нам не хватает уверенности, наверное»
18 ноября, 20:09
«Динамо» не разрешило фанатам пронести баннер в поддержку Кудашова на матч со «Спартаком». Болельщики растянули его возле арены и скандировали фамилию экс-тренера
18 ноября, 20:02Видео
Главные новости
Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем», реализовав все 3 броска в створ, и стал 1-й звездой. У него 20 очков в 21 игре в сезоне
6 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» забил 8 голов «Монреалю», «Флорида» одолела «Нью-Джерси», «Тампа» принимает «Эдмонтон», «Рейнджерс» против «Колорадо»
21 минуту назадLive
«Миннесота» внесла Тарасенко в список травмированных. У форварда повреждение нижней части тела
сегодня, 01:58
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы
сегодня, 01:13Видео
Максим Комтуа: «Я играл как дерьмо последние несколько матчей. У меня не было той энергии, что в прошлом году. Мне нужно быть лучше, помогать «Динамо»
вчера, 21:57
Андриевский на вопрос о возвращении Гальченюка на пост тренера: «Руководство «Амура» выложило всю информацию в интернет. Можете там все прочитать»
вчера, 21:32
Вячеслав Козлов о 3:4 от «Сибири»: «Ребята стараются, но 2-ю игру подряд мы без эмоций. Будем надеяться, что это временное явление. На следующий матч будем настраивать их иначе»
вчера, 20:48
Петр Воробьев о Ротенберге: «Дело за руководством «Динамо». Именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в СКА»
вчера, 20:31
ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей, команда Никитина идет 8-й на Западе. У «Динамо» Минск 4 победы в 5 играх
вчера, 19:47
Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»
вчера, 19:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» не рассматривает Кудашова на пост тренера («РБ Спорт»)
сегодня, 02:15
Комтуа об отставке Кудашова: «Самая неожиданная в моей карьере, полный шок. «Динамо» выиграло 7 из 10 последних матчей»
сегодня, 01:41
Квартальнов о 5:2 с ЦСКА: «Второй период был определяющим: Минск стал выигрывать борьбу, доводить шайбу до ворот»
сегодня, 01:28
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
вчера, 22:00Тесты и игры
Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «Ликования нет. Ребята понимают, что сезон идет дальше и мы сделали лишь один шажочек»
вчера, 21:45
Исаков про неделю до следующего матча: «Эти каникулы нам нужны. В последних играх физическое состояние «Торпедо» оставляло желать лучшего»
вчера, 21:20
Никитин о 2:5 от «Динамо» Минск: «Мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего 1-го периода начало 2-го было невнятным, это повлияло на исход»
вчера, 21:09
Жамнов о 3:4 от «Торпедо»: «Сами проиграли. Как только начинается небольшое давление от соперника, происходят ненужные ошибки. Будем их лечить»
вчера, 20:56
17-летний Федоров из «Торпедо» забросил 1-ю шайбу в КХЛ – победную в игре со «Спартаком». Он стал самым молодым автором гола в этом сезоне
вчера, 20:41Видео
Тренер «Сибири» Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «У нас не очень простые времена, надо выбираться. Ребята терпели, выполняли установку в игре с «Динамо»
вчера, 20:17