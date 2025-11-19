КХЛ оштрафовала Пакетта за симуляцию в игре со «Спартаком». Форвард «Динамо» притворился, что ему попали клюшкой по лицу

КХЛ оштрафовала Седрика Пакетта за симуляцию.

32-летнего нападающего «Динамо » Седрика Пакетта оштрафовали за симуляцию в матче FONBET КХЛ со «Спартаком» (2:4).

Инцидент произошел в первом периоде. Форвард притворился, что получил удар клюшкой по лицу. Судьи сначала удалили Кристиана Яроша , но затем отменили решение после видеоповтора.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.

