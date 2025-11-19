КХЛ оштрафовала Пакетта за симуляцию в игре со «Спартаком». Форвард «Динамо» притворился, что ему попали клюшкой по лицу
КХЛ оштрафовала Седрика Пакетта за симуляцию.
32-летнего нападающего «Динамо» Седрика Пакетта оштрафовали за симуляцию в матче FONBET КХЛ со «Спартаком» (2:4).
Инцидент произошел в первом периоде. Форвард притворился, что получил удар клюшкой по лицу. Судьи сначала удалили Кристиана Яроша, но затем отменили решение после видеоповтора.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.
«Динамо» об удалении Пакетта за грубость и оскорбление судей: «Клуб всегда поддерживает игроков. В коллективе этот вопрос обсудили, все останется внутри»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
